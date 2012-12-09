CHP, Doğu seferine çıkıyor

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 37 Doğu ve Güneydoğulu oda-borsa başkanının destek istemek için geçen günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ardından CHP yönetimi, bölgedeki sanayici, işadamı, meslek örgütlerinin sorunlarının yerinde saptanması ve çözüm önerileri geliştirmek için bölge illerinde bir dizi toplantıya hazırlanıyor. Bu kapsamda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla ilk toplantı, 27 Aralık’ta Malatya’da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ın organizasyonunda “iş dünyası diyalog ve dayanışma” adı altında gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında Malatya’dan sonra ikinci toplantının Erzurum’da düzenlenmesi planlanıyor. Projeye ilişkin bilgi veren Toprak, projenin amacının iş dünyasının sorunlarını masaya yatırmak olduğunu belirterek, “Bize oy versin vermesin bütün kesimlerle işveren örgütü, organize sanayi bölgesi, oda ayrımı yapmadan oy almadığımız bölgelere de gidip ziyaret etmek istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de üretimin, sanayici ticaret erbabının önünü açmak. Çünkü onların yarattığı istihdamı çoğaltmak istiyoruz” dedi.

Toprak, bölgenin ekonomik sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin de rapor hazırladı. Raporda, CHP’nin çözüm önerileri özetle şöyle:

• İllerin sınırlara ve dolayısıyla komşu ülke pazarlarına yakınlığı gözetilerek, Kars, Van, Mardin, Şanlıurfa, Hakkâri gibi illerde “serbest sınır ticaret bölgeleri, serbest alışveriş merkezleri” oluşturma, bu bölgelerde mağazacılığı teşvik etmek.

• Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi üniversite ve eğitim altyapısı nispeten daha iyi olan illerde üniversite-sanayi-özel sektör-kamu ortaklığıyla teknokent, teknoloji geliştirme, inovasyon merkezleri, endüstriyel tasarım merkezleri oluşturup bölgenin üniversite mezunu genç insanlarını buralara istihdam etmek.