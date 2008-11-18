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Politika

'CHP dincilik yapıyor'

CHP lideri Baykal'ın İstanbul'da başörtülü ve çarçaflı kadınlara törenle rozet takmasını manşetine taşıyan Vakit gazetesine göre, CHP 'dincilik' ve &#

18 Kasım 2008 02:00

CHP İstanbul Sultangazi ilçe teşkilatının düzenlediği programda, partisine katılan  türbanlı ve çarçaflı kadınlara Baykal tarafından parti rozerti takılması Vakit gazetesinin bugünkü sayısında manşete taşındı.

'Baykal'ın yaptığı dincilik' başlığını taşıyan haberde, Vakit gazetesi, Deniz Baykal ve partisi CHP'yi ' başörtüsü istismarcılığı' ve 'dincilik' yapmakla suçladı. Böylece,  yıllardır   CHP ve laik çevreler tarafından 'şeriatçı ve din istirmacısı' olmakla  eleştirilen Vakit, bu olayla birlikte, CHP'yi benzer bir eleştiri üzerinden haberleştirme fırsatı elde etmiş oldu.

Haberde, türban eylemlerinde ön planda olan KAD-BİR, ÖZGÜR-DER gibi islamcı kadın örgütlerinin görüşlerine  yer veren Vakit, CHP'nin  başörtülü kadınların yalnızca oyunu istediğini, onları parti örgütünde yetkili veya mecliste  vekil olarak görmek istemediğini iddia etti. Ayrıca, CHP'nin türbanı üniversitede serbest bırakan yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan ve iptal edilmesinin önünü açan parti olduğu haberde tekrar terkar vurgulandı.

Haberde, Vakit CHP'li milletvekillerinin görüşlerine de yer verdi. Vakit'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili  Cevdet Selvi, CHP'nin eskiden bu yana  türbanlı  ve çarçaflı üyelere sahip olduğunu belirtti.



 

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