'CHP dincilik yapıyor'

CHP İstanbul Sultangazi ilçe teşkilatının düzenlediği programda, partisine katılan türbanlı ve çarçaflı kadınlara Baykal tarafından parti rozerti takılması Vakit gazetesinin bugünkü sayısında manşete taşındı.



'Baykal'ın yaptığı dincilik' başlığını taşıyan haberde, Vakit gazetesi, Deniz Baykal ve partisi CHP'yi ' başörtüsü istismarcılığı' ve 'dincilik' yapmakla suçladı. Böylece, yıllardır CHP ve laik çevreler tarafından 'şeriatçı ve din istirmacısı' olmakla eleştirilen Vakit, bu olayla birlikte, CHP'yi benzer bir eleştiri üzerinden haberleştirme fırsatı elde etmiş oldu.



Haberde, türban eylemlerinde ön planda olan KAD-BİR, ÖZGÜR-DER gibi islamcı kadın örgütlerinin görüşlerine yer veren Vakit, CHP'nin başörtülü kadınların yalnızca oyunu istediğini, onları parti örgütünde yetkili veya mecliste vekil olarak görmek istemediğini iddia etti. Ayrıca, CHP'nin türbanı üniversitede serbest bırakan yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan ve iptal edilmesinin önünü açan parti olduğu haberde tekrar terkar vurgulandı.



Haberde, Vakit CHP'li milletvekillerinin görüşlerine de yer verdi. Vakit'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Cevdet Selvi, CHP'nin eskiden bu yana türbanlı ve çarçaflı üyelere sahip olduğunu belirtti.







