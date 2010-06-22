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Politika

'CHP destek verip, partimizi kurmayacağız'

TDH lideri Sarıgül, CHP'deki değişim rüzgarına fırsat vermek istediklerini belirterek, "Şu ortamda partimizi kurmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, CHP'deki değişim rüzgarına fırsat vermek istediklerini belirterek, "Şu ortamda partimizi kurmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"TDH olarak uzun zamandır mücadele etmekteyiz. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Ülkemizin önünü açmak için yeni bir adım atmak zorundayız. Koşulları gözönüne alarak bugün Türkiye'nin fedakarlık yapma günüdür.

Görevimiz ülkemizin geleceğini hep birlikte kucaklamaktır. CHP'nin bir umut verdiğini görüyoruz. CHP'ye, değişime bir fırsat tanımak istiyoruz.

Biz yurttaşlarımızın sesini dinliyoruz. Bu sese kulak veriyoruz. TDH'deki arkadaşlarımızla birlikte şu ortamda partimizi kurmayı doğru bulmuyoruz.

TDH, Türkiye'nin önünü açan bir parti olmuştur. TDH, ülkemiz ve yurttaşlarımıza düşünce olarak hizmet etmeye devam edecektir. Zor bir karar aldık."



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