CHP'den "Yüzde 50 cinsiyet kotası"nı 25 Kasım'da TBMM'de 'oylayalım' çağrısı

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotası öngören kanun teklifinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde TBMM’de oylanmasını beklediklerini belirterek, tüm partilere çağrıda bulundu. Nazlıaka, "O gün kim gerçekten demokrasiyi, insan haklarını, kadın haklarını savunuyor, eşitlikten yana, kim bunun karşısında bunu çok net bir şekilde göreceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” toplantısının ardından T24’ün sorularını yanıtlayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kim eşitlikten yana göreceğiz"

Milletvekilliği seçimleri ile yerel seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotasının uygulanmasını öngören kanun teklifinin anlamlı bir günde Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde TBMM Genel Kurulu’nda oylanmasını istediklerini belirten Nazlıaka, bu yöndeki taleplerini partinin grup başkanvekillerine ilettiklerini söyledi. “Umuyoruz ki, 25 Kasım’da bu kanun teklifi oylanacak” diyen Nazlıaka, şunları söyledi: "Bizler o gün kim gerçekten demokrasiyi, insan haklarını, kadın haklarını savunuyor, kim eşitlikten yana, kim bunun karşısında bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Çünkü iş söze geldiğinde eşitlikten bahsetmek kolay ama önemli olan bunu uygulamaya dökme noktasındaki kararlılık, irade ve samimiyettir. O samimiyeti o gün göreceğiz. Tüm partilerin de bunu desteklemesini bekliyoruz. Her partideki hemcinslerimizin yanı sıra eşitlikçi erkekleri de bu konuda destek olmaya davet ediyoruz."

"Önümüze zorluklar çıkartıldı"

İki gün süren toplantıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, "Bugüne kadar hep sahadaydık ve örgütlenme çalışmalarımızı tamamladık. Bugünden itibaren de artık kendi evimize girmeyecek kadar yoğun bir temponun başlangıcını yapmış olduk" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Örgütlenme çalışmalarımız sonucunda CHP tarihinde 303 ilçede ilk kez kadın kolları başkanlığı kuruldu. Ancak bu süreçte büyük zorluklar da yaşadık. Örneğin üye yapma çalışması için gittiğimiz Eskişehir’in İnönü ilçesinde kadın kollarımız, üye yapamasın diye akşam saatlerinde binanın elektriği kesildi. Cep telefonunun ışığını açarak üye yapma çalışmasını sürdürdüler. Kadınların sorunlarını dinlemek için erken saatte kiraz toplayan kadınlarla, asma yaprağı toplayan kadınlarla buluştuk. Sabah 7’de tarlaya gidip onlarla sohbet ettik ve üye çalışması yaptık. 'Hadi gelin bize üye olun' demek yerine bizler bizzat onların ayağına giderek, sahada olarak, esnaf ziyaretleri yaparak, evlere girerek kadın arkadaşlarımızla temas kurduk, kadın üye sayımızı hızla arttırdık.



Büyük müjdeyi yıl sonunda vereceğiz. Bu arada, ihtiyaç sahiplerine yardım çalışmalarımızı da afişe etmeden sürdürüyoruz. ‘Yüzler Bizimle Gülecek’ kampanyamızla yeni eğitim döneminin ilk bir ayında kırtasiye ihtiyacı olan aileleri muhtarlar ve okul aile birlikleri kanalıyla tespit ettik ve o aileleri ziyaret edip kırtasiye malzemelerini teslim ettik. Bu çalışmaları, kimseyi incitmeden, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla gerçekleştirdik. Sahadaki tüm çalışmalarımız partimize üye olan ya da sempati duyan kişi sayısını arttırıyor.

"Muhafazakar evlere ancak Kadın Kolları’yla girebilir"

Ana odağımızı ev emekçisi kadınlar oluşturuyor. Onlara daha fazla ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle de hangi görüşten olursa olsun tüm kadınları ziyaret edeceğiz. Erkek siyasetçinin muhafazakar bir erkeği ikna etmesi mümkün olabilir ama muhafazakar bir kadını ikna etmesi çok zordur, hatta ona ulaşması da çok kolay olmayabilir. İşte bu nedenle bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak insanları, inancına, giyimine, yaşam tercihlerine, mezhebine, etnik kökenine bakmaksızın ziyaret edeceğiz ve herkesle ortaklaştığımız konular üzerine konuşacağız.



Şuna yürekten inanıyoruz; yapılacak ilk seçimlerde ülkemizin kaderini biz kadınlar değiştireceğiz. Millet İttifakı’nı Millet İktidarı yapacağız. Bu süreci dostlarımızla birlikte örüyoruz, o nedenle illerde ve ilçelerde de kadın kollarımızın ittifak ortağımız olan kadın kollarıyla ya da kadın politikalarından sorumlu olan kişilerle eşgüdümlü çalışmasını çok önemsiyoruz.

"YaşamHak’la çok farklı kesimlerle kucaklaştık"

YaşamHak projesi de birçok kadına ulaşmamızı sağlıyor. Özellikle cumhur ittifakına oy veren ancak şiddet mağduru olan kız kardeşlerimiz bizlerin onlara göstermiş olduğu ilgiden sonra herhangi bir parti gözetmeksizin şiddetle nasıl mücadele ettiğimizi çok net tecrübe etmiş oldular. Farklı görüşten farklı yaşam biçimlerinden birçok kadına ulaştık.



Çünkü şiddet mağduru olan kadınlar çok yalnız, çoğu yaşadığı şiddeti kimseyle paylaşamıyor. Kendini toplumdan izole ediyor. O şiddetin sorumlusu kendisi olmadığı halde bir de kendini sorgulamaya başlıyor. Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği veriyoruz, barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Duruşmalarda, savcılıklarda, karakollarda kadınların yanında oluyoruz ve istediklerinde bize ulaşabilecekleri bir çağrı merkezimiz var. 444 82 85’i arayan mağdurlara 7/24 destek oluyoruz. İllerde, ilçelerde kadın kollarımız kanalıyla tüm şiddet mağduru olan ailelere destek verilmesi bizim çok daha farklı kesimlerle kucaklaşmamıza imkan sağladı."