CHP'den 'YKS ertelensin' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin, YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin'' dedi.

"Çocukların emek verdiği sınava Covid-19 gölgesi düştü"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çocukların ve gençlerin uzun yıllar, büyük emeklerle hazırlandıkları sınavlara Covid-19'un gölgesinin düştüğünü belirten Kaya, sınavın doğal stresine bir de Koronavirüs korkusu eklendiğini söyledi.

Sınavların ileri tarihe ertelenme taleplerinin karşılık bulmadığını ve sınavların sırayla yapmaya başlandığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"14 Haziran’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında resmi makamların açıklamalarının aksine, yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığını gördük. Sosyal mesafe kurallarının yerle yeksan olduğunu endişeyle izledik. Sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrası yaşananlar herkesi korkuttu."

Kaya, 451 bin öğrencinin katıldığı Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 1 milyon 670 bin öğrencinin katıldığı LGS sınavında büyük sorunların yaşanmasının 27-28 Haziran'da 2 milyon 433 bin kişinin gireceği YKS sınavı için endişe ve korkuyu misliyle arttırdığını ileri sürerken, 83 milyon adına sordukları soruların mutlaka yanıtlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Millî Savunma Üniversitesi Sınavı ve LGS'de yaşanan güvenlik sorunlarının YKS'de de yaşanmaması için ilave tedbirler alınıp alınmadığını soran Yıldırım Kaya, şöyle konuştu:

"Covid-19 tanısı konan ya da durumundan şüphelenilen öğrenci ve görevlilere ilişkin ne gibi tedbirler alındı? 1 milyon 670 bin öğrencinin katıldığı LGS'de, 25 kişilik sınıflarda gözetmenler hariç 20 kişi sınava girerken 2 milyon 433 bin kişinin gireceği YKS sınavında sınıflarda sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Boyu çok uzun ve kilolu gençlerimizin ilkokul sıralarında sınava girerek mağdur olmamaları için önlem alınacak mı? Öğrenci ve velilerin okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına aykırı toplanmalarını engellemek için yeterli güvenlik tedbirleri alınacak mı? Son günlerdeki gelişmeler konusunda Bilim Kurulu'nun görüşü alındı mı? Sınav öncesi yeterli tedbirlerin alındığına dair kamuoyu ve öğrencileri tatmin edecek bir açıklama yapılacak mı?"

Benzer soruları TBMM'ye verdikleri soru önergeleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da sorduklarını, ancak yanıt alamadıklarını bildiren Kaya, öğretmenlerden bu zorlu süreçte öğrencilerine sahip çıkmalarını ve onları yalnız bırakmamalarını istedi.

"Tüm okullarda ateş ölçer olmalı"

Okullardaki dezenfektan ve maske gibi ihtiyaçları için CHP'li belediyelerin hazırlıklı olduğunu dile getiren Kaya, tüm okullarda mutlaka ateş ölçer bulundurulması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "ÖSYM ve tüm yetkilileri daha önce de uyardık, şimdi de uyarıyoruz. Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin, YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin" diye konuştu.