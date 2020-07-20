CHP'den 'Soylu-Metiner tartışması' açıklaması: Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz, muz cumhuriyetine döndü

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz, muz cumhuriyetine döndü. Bu kifayetsizlerin dağıttığı devleti, milletimiz 15 Temmuz’da sokaklarda topladı. Ama hala akıllanmamışlar" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in "emniyet teşkilatında FETÖ kadrolaşması olduğuna dair bizde isimler var" dediğine dikkat çekerek "İsimleri derhal açıklayın" dedi.

Öztrak konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Sarayın içinde de gerilim artıyor. AK Parti’de dedikodu kazanları kaynıyor. AK Parti artık kavgalı evdir. Biz, 'FETÖ ’nün kendisi okyanus ötesinde, ama fikirleri iktidarda' diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da halen iktidardaymış. FETÖ, halen, emniyet teşkilatı başta olmak üzere, kamuda kadrolaşmaya devam ediyormuş. Bunu kim söylüyor? AK Parti’nin TV yıldızları ekibinden eski bir vekili söylüyor. 'Bizde isimler var' diyor. Tekrar ediyorum 'Bizde isimler var' diyor. Kim bu FETÖ’cüler? Karnınızdan konuşmayın. İsimlerini derhal açıklayın."

"Moğol orduları ekonomimize bu kadar zarar vermez"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, son bir yılda 2 milyon 585 bin kişinin işini kaybettiğine dikkat çekerek "Moğol orduları ekonomimize bu kadar zarar veremezdi. Erdoğan ve sosyete damadı ekonomiyi talan etti" dedi.

Öztrak, iktidarın 'mini istihdam paketi' ile 'işçilere tuzak kurduğunu ve giderayak tüm yükü işçilerin sırtına yıkmaya hazırlandığını" savundu. Söz konusu teklifle işçilerin bir yıl boyunca iş yerlerine prangalanacağını söyleyen Öztrak "Bir yıl boyunca ücretsiz izne çıkarılan işçilerimiz ve aileleri günde 39 lira ile hayata tutunmaya çalışacaklar. Ayda 1170 lira ile bu insanlar karınlarını nasıl doyuracak?" diye sordu.

"Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz"

"Kılıçdaroğlu'na Ayasofya'daki ilk namaz için davet geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz" yanıtını verdi. (ANKA)

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