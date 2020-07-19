Soylu'dan AKP'li Metiner'e 'Bakara Suresi'yle 'jet' yanıt: Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Mehmet Metiner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı alıntılayarak 'Bakara Suresi'yle yanıt verdi.

Soylu, "Bakara 10 Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır." paylaşımını yaptı. Soylu CNN Türk canlı yayınındaki videosunu da paylaşımına ekledi.

Soylu'dan videolu yanıt

Videoda Metiner, "Buradan İçişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum, lütfen. Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın yaptığı gibi, “Geçmişten FETÖ bulaşığı olabilir, geçmişte yolu kesişmiş olabilir, bunları da kazanmamız lazım” gibi bir mantıkla kritik noktalara asla getirilmemesi gerekiyor. Bakınız, isimler var bizde. Burada açıklamamıza gerek yok, biz de izliyoruz kendimize göre. Bir önemli ilimizde, illerimizin herhangi bir yerinde bu tür kritik yerlerde hâlâ isimler varsa, ‘Nedamet gösterdiler, kazanmamız lazım’ mantığı altında eğer bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabiliriz." sözleri yer aldı. Soylu'nun “Sayın Metiner değerlendirmesinde şunu ortaya koydu. Dedi ki, “Nedamet getirdiği…” nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben hayatımda düzgün yaşayan bir adamım. Öyle sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam değilim. Bizim bir hükûmetimiz var, politikamız var. Ben hükûmetimizin politikasını bir vesileyle yürütmeye çalışan bir adamım ama bu laflar benim ağrıma gider. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim. Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir." yanıtının eklendi.

Metiner'in "Benim sözlerim üzerine bağlanmasını ben de teessüfle karşıladım. İçişleri Bakanlığı’nda FETÖ’cüler atandı’ diye bir ifade kullanmadım." demesinin ardından “Başa dönelim” ifadesi kullanılarak, Metiner'in "İsimler ve bizde burada açıklamamıza gerek yok, izliyoruz kendimize göre" açıklamasıyla video sonlandı.

TIKLAYIN | AKP'li Metiner'den Soylu'ya: AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz, ne bırakır gideriz ne de statüye boyun eğeriz

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Ne olmuştu?

AKP'li Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanırken, Metiner’in iddialarına "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur" şeklinde yanıt verdi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis’ten dolayı AK Partiliyim. AK Partimizi kendimce savunmaya devam ediyorum. Yeri geldiğinde uyarılarımı da yapmaktan geri duymuyorum. AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamda rahatsızlık duyanlar, kendi statülerini ve statükolarını korumayı dava anlayışımızın üstünde görüp uyarılarımızdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz. Ne bırakır ne gideriz ne ihanet ederiz ne de şahsi statülere boyun eğeriz" ifadesini kullandı.