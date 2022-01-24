CHP’den RTÜK tepkisi: Tek amaçları basının sesini kısmak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün olağanüstü toplanarak gazeteci Sedef Kabaş'ın programdaki sözleri nedeniyle Tele 1'e ceza yağdırdı. Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla Tele 1’e yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi. Toplantıda ayrıca Selçuk Tepeli’nin ana haberde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle Fox TV’ye “toplumda özgür kanaat oluşmasını” engellediği iddiasıyla % 3 idari para cezasına hükmedildi.

"Demek ki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirmek yasakmış!"

Kararın ardından Uğur Dündar, “Şunu da öğrendik. Demek ki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirmek yasakmış!” yorumunda bulundu. Dündar ayrıca kararın Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde verilmesine dikkati çekerek, “Büyük araştırmacı gazeteci, 1987 yılı Sedat Simavi Ödülünü birlikte almanın onurunu yaşadığım basın şehidi dostum Uğur Mumcu’nun 29. ölüm yıl dönümünde RTÜK’ün gerek TELE1’e, gerekse bana bu cezaları vermiş olması, ayrı bir anlam taşıyor. Yaşasın basın özgürlüğü, yaşasın Türkiye…“ mesajı verdi.

"Cezaların tek amacı basına ayar vermek, sesini kısmak"

RTÜK'ün kararıyla ilgili CHP'den de açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “RTÜK’ün ipe sapa gelmez gerekçelerle verdiği cezaların tek amacı basına ayar vermek, sesini kısmak. Tek sesli bir medya düzenine alternatif olarak tüm siyasi partilere olabildiğince yer vererek işlerini yapan Tele 1’e ve Fox Haber’e verilen cezaları kabul etmiyoruz“ ifadelerini paylaştı.