CHP'den Putin'in Donetsk ve Lugansk kararına tepki: Asla kabul etmiyor ve kınıyoruz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Lugansk’i tanıma kararına ilişkin olarak, “Söz konusu tanıma kararı Karadeniz güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokmuştur” dedi.

Çeviköz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını belirten bir açıklama yapmıştır. Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çeviköz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP uluslararası ilişkilerde emrivakilere ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü gelişmeye karşı çıkan, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ifadesini bulan devletlerin toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkelerine saygı gösteren bir anlayışa sahiptir. Söz konusu tanıma kararı Karadeniz güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokmuştur. Bu kararın yaratabileceği sakıncaların önlenmesi için tarafların ivedilikle yapıcı ve barışı önceleyen bir diyalog içine girmelerini gerekli görüyoruz.”

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