CHP’den Koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili hazırladığı raporda ülkelerin sağlık hizmetlerinde ani bir talep ve bunun sonucunda sistemin çökme tehlikesine karşı önlemler alındığına işaret etti. Taşçıer, Koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göreTaşçıer'in hazırladığı “Türkiye’nin Salgına Karşı Kırılgan Sağlık Sistemi” isimli raporda şunlar yer aldı:

"232 bin hasta yatağı var. Türkiye’de hastane sayısı 1534’tür. Olası bir sağlık krizinde daha da önemli olan hasta yatağı sayısıdır. Türkiye’de hastanelerde yaklaşık 231 bin 913 hasta yatağı bulunmaktadır.