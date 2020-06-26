CHP’den Koronavirüs önlemi: Milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmaları istendi

CHP Grup yönetimi, TBMM’deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmalarını istedi. TBMM'de bugüne kadar biri HDP milletvekili olmak üzere 20 kişiye Koronavirüs tanısı konuldu.

CHP TBMM Grup Yönetimi Covid-19 salgını sürecinde TBMM’de ortaya çıkan vakaları dikkate alarak, Meclis’teki personel yoğunluğunun azaltılması yönünde karar aldı.

Bu çerçevede milletvekillerine, “TBMM’deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajı iletildi.

TBMM’de bugüne kadar 20 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. En son son HDP'li bir milletvekilinin testi pozitif çıktı. Meclis çalışmalarına da 30 Haziran’a kadar ara verildi.

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