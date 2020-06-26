Meclis'te bir milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi!

HDP'li milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi. TBMM'de görülen vakalarla ilgili açıklama yapan HDP, "Koronavirüs salgınının etkileri bir süredir Meclis’te de artarak görülmektedir" uyarısını yaptı.

Açıklamada, "Salgın önlemleri konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz Koronavirüs salgınının etkileri bir süredir Meclis’te de artarak görülmektedir. Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.