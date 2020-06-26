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Meclis'te bir milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi!

26 Haziran 2020 13:35

Meclis'te bir milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan ismin HDP'li milletvekillerinden biri olduğu öğrenildi. HDP,  milletvekilinin doktor kontrolü altında olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı. 

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