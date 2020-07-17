CHP'den, kıdem tazminatı için "Adil değil" diyen Erdoğan'a: Bu meseleyi kim çıkarttı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'adil değil' diyerek kıdem tazminatında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili geri adım attı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuyla ilgili olarak, "Kıdem tazminatı meselesini kim çıkarttı? Saray'ın sosyete damadı. Şimdi adil olmayan bir düzenleme yapamayız diye bu işten vazgeçmiş görünüyorlar. Yaptıkları diğer düzenlemelere bakarsanız hepsi adaletsiz" dedi.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-FETÖ'yü devletimizin kılcal damarlarına kadar yerleştiren Erdoğan başta olmak üzere FETÖ ile yan yana fotoğraf çektiren bazı kendini bilmezler partimize genel başkanımıza olmadık iftiralar atıyor.

-Bizim partimizde boğazını yırtarak 'dön artık bitsin bu gurbetlik' diyerek okyanus ötesine arzuhal yazan genel başkan çıkmadı. Bölücü terör örgütünün başına 'sayın' diyen grup başkan vekili çıkmadı. Haddinizi bileceksiniz.

-FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Bunu her gün daha iyi görüyoruz. Çoklu baro demek, çoklu hukukun kapısını aralamak demek.

Öztrak, Devlet Bahçeli'ye seslendi

-AK Parti'nin grup başkan vekili 'FETÖ PKK baro kursun arkadaş' diyor. Ama bundan daha üzücü olanı Saray'ın koalisyon ortağı Bahçeli'nin bu sözlere gık çıkarmamasıdır. Hayırdır sayın Bahçeli? Ortağınız bu ülkede PKK, FETÖ baro kurabilir derken sizin buna bir itirazınız olmayacak mı? Sarayın bekçisi olunca büyük Ortadoğu projesinin de mi bekçisi oldunuz?

"Erdoğan, Atatürk'ü tarihe karşı ihanetle suçladı"

-Erdoğan, Atatürk'ü tarihe karşı ihanetle suçladı. Bugün pek çok Filistinli Mescid-i Aksa'ya bile giremiyor. Bugün bizim topraklarımızda camilerimizde böyle bir zilleti yaşamıyorsak bu kimin sayesinde? Saray'ın kibir abidesinin dil uzatmaya cürret ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde.

"Bahçeli'nin tutumunu ibretle izliyoruz"

-Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tutumunu da ibretle izliyoruz. Bahçeli Atatürk ve Fatih arasına nifak tohumu atan bizden değildir demişti. İyi de sayın Bahçeli bunu yapan sizin koalisyon ortaklığınızın başı. Bunu neden yutup sessiz kalıyorsunuz?

-İnsanlar işinden istifa ederse kıdem ya da ihbar tazminatından yararlanamayacak. Bu yapılan zorunlu ihtiyaca mecburiyettir.

-25-29 gencimizden yüzde 40'ı evde oturup malesef anasının babasının eline bakıyor.

-Saray sosyetesi gününü gün ediyor. MB kasasından 22 milyar dolar rezerv kullanmışız. Bütçe açığı rekor üstüne rekor kırıyor.

-Esnafımız 'bana kredi değil, nakti destek var' diyor. Diğer ülkeler salgında verdi üretim gücünü böyle elinde tutacağını bilerek...

-Nasıl daha önce tek adamlık hırsı nedeniyle 2023 hedeflerinin yarısına bile yakalayamadıysak bu yönetimle yine bütün fırsatları kaçırırız.

-Emeklilere müjde vermek istiyoruz. 3 grup başkan vekilimiz emekli maaşlarının bin 500 liraya çıkması için kanun teklifi verdiler.