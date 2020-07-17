Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının Kurban Bayramı'ın ruhuna aykırı olduğunu belirten Erdoğan, "Böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabii bilim kurulu yapacağı gibi, biz de bilim kuruluyla bunu paylaşabiliriz. Ama Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı" dedi. Erdoğan, "Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" ifadesini kullandı.

24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için Koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafe gözetilerek bir sistem oluşturulacağını ifade eden Erdoğan, "Erkeklerin yanında bayanlar da olacak. Bahçe de kullanılacak" diye konuştu. Öte yandan Erdoğan, Ayasofya ile ilgili yurt dışından gelen tepkilere, "Bizi bağlamaz" diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Erdoğan, Ayasofya kararında Meclis'in ortak bir görüşte olmasından da memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Meclisimizdeki ortak duruş çok çok anlamlıydı" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ayasofya açıklaması

Fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun bunların hepsi şu anda tamamen Koronavirüs hassasiyeti dikkate alınarak yapılacak. Zaten şuandaki haliyle bin ila bin 500 arasında bir cemaat orada oluşabilecek. Bu davette erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak. Bu alanı da en güzel şekilde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız değerlendirecek.

Yurt dışından gelen Ayasofya tepkilerine yanıt

Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbiri bizi bağlamaz. Tüm İslam dünyası için önemli olan bir konuydu Nitekim Meclisimizdeki ortak duruş çok çok anlamlıydı. Öyle zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için ve böyle bir kararı da gerek Danıştay 10. Dairemiz, gerekse şahsımın onayıyla yürürlüğe girmesi bizim aslında tarihe bir borcumuzdu. Bu yerine getirildi. Bundan dolayı milletçe memnun ve mutluyuz. Ve bu bizim birlik ve beraberliğimizin, bir esaret zinciri altında olan Ayasofya'nın bu zincirden kurtarılmasıdır. Bu zincir atılmıştır. Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bunu gerçeğe dönüştürdüğümüz için mutluyuz. Bu siyasi bir retoriktir gibi basit yaklaşımların içine girmesin. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tam anlamıyla bu ülkede idari olarak görevi üstlenmiş olan iktidarımızın ve milletimizin bir özlemiydi. Bu özlem yerine gelmiştir."

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

"Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok."

Ermenistan açıklaması

"Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali biliyorsunuz 10 yıllara sari. Nahçıvan işgal altında. Ve misk üçlüsü yaklaşık 30 yıldır bu işi masada bırakmıştır, bu işi halen çözmemiş, çözememiştir. İşin bu noktalara geleceği belliydi. Şu anda Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor Bunlar neticesinde de Azerbaycan da kendilerine düşen topraklarının müdaafasına yönelik adımları atmıştır. Bunu atarken de biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Aliyev'le görüşmelerimi yapıyorum."

Libya açıklaması

"Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 50 yıllık değil 500 yılı aşkın bir süreyi kapsar. Bu dönemde de askeri eğitim ve iş birliği anlaşmamızı da Libya ile yaptık. Yeni bir anlaşmayı da BM'yi de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Mısır'ın burada attığı adımlar, özellikle Hafter'in yanında bunların yer laması bir defa illegal bir sürecin içinde olduklarını gösteriyor."

Erdoğan, kıdem tazminatına ilişkin konuştu

"Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil."