Erdoğan’dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflara sorarak uzlaşma arayıp daha sonra getirin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı istihdam paketi konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. İçinde, kıdem tazminatı, part-time çalışma gibi tartışmalı düzenlemelerin bulunduğu geniş kapsamlı çalışma konusunda Erdoğan, “Bu konuları taraflara sorarak uzlaşma arayıp daha sonra getirin” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda (MYK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketiyle ilgili bilgi verirken, düzenlemenin biran önce yasalaştırılması konusunda yardım istedi. MYK’da kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi konularda tam uzlaşma sağlanamadığı yolunda görüşler dile getirildi. Böyle bir sürecin, TBMM’deki diğer çalışmaları etkileyeceğine ilişkin yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Erdoğan, “Ne kadar acele?” diye sordu.

Erdoğan, "Ne kadar acele?" diye sordu, taraflardan görüş alınmasını istedi

Bu konuda tam bir görüş birliği oluşmadığı için düzenlemenin bu bölümlerinin yeni yasama dönemine kalması benimsendi. Erdoğan, bu başlıklarda tarafların görüşü alınarak, bir kez daha uzlaşma aranması konusunda öneride bulundu.

Paketin, acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümleri, TBMM’ye sevk edilirken, diğer başlıkların ekimden sonra gündeme getirilmesi benimsendi.