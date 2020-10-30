CHP'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: Tüm belediyelerimiz harekete geçti

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen, İzmir merkezli depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesini temenni ediyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Belediyelerimiz ve bölgedeki milletvekillerimiz arama faaliyetlerine destek olmak üzere tüm imkanlarıyla harekete geçmiştir."

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