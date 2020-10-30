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CHP'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: Tüm belediyelerimiz harekete geçti

30 Ekim 2020 16:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Belediyelerimiz ve bölgedeki milletvekillerimiz tüm imkanlarıyla harekete geçmiştir” açıklamasını yaptı.

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