CHP'den istifa eden Sancar: Partim bana değil, şantajcılara inandı; istifa mektubunu imzalamamı istediler

CHP’den istifa eden Teoman Sancar, “Şantajcıya inanıp beni harcadılar. İstifa etmem için boş kâğıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler.” dedi.

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Sancar, “Pandemi nedeniyle mekânlar kapalıydı. Birkaç arkadaşımla birlikte bir ortamda alkol aldık. Daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü görüşmek istediğini söyledi. Mekânlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuyakalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı. Elinde birtakım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan birkaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığını emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler birkaç hafta daha sürdü" açıklamasını yaptı.

Sancar şunları kaydetti:

"Bir süre sonra genel merkezden arandım. Ankara'ya genel merkeze çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç vardı odada. Seyit Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler.

"Beni değil şantajcıları savundular, boş kağıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler"

Şok oldum. Beni değil şantajcıları savundular. İstifa etmem için boş âğıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer ? Nasıl Genel Başkan Yardımcısı bunları odasına kabul eder anlamış değilim"

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