CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Şantaj kasetiyle benden 1 milyon dolar istediler” açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi’ye konuşan Sancar, “Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle paylaşılmasıdır” dedi.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz.

Sadece eşcinsellikle ilgili değil, ondan sonra yapılan kumpas çok büyük ve çok pis bir kumpas var. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de affedersiniz ihale yolsuzluğu. Ben Teoman Sancar olarak bunların hiçbirisinin içinde olmadığımı kamuoyuna anlatacağım. Ama soruşturmanın bitmesini lazım. Çünkü iş yargıda.

Benden bir milyon dolar para talep edildi iki kez üst üste. Vermedim tabii, niye vereyim? Affedersiniz neyle ilgili kendimi aklayacağım? Tacizci değilim, tecavüzcü değilim, eşcinsel değilim. Pazarlığını yapmadım, gittim şikâyet ettim. Ben neden biri taciz ve tecavüzden, biri eşcinsellikten, biri de ihale yolsuzluğundan olmak üzere aynı anda üç şeyle neden suçlanıyorum?"