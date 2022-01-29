CHP'den 'iş ilanı': Part-time TÜİK Başkanı aranıyor, güvencesiz bir iş ama iş ortamı gayet rahat!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasının ardından "Bu bir iş ilanıdır" başlığıyla, "part-time TÜİK Başkanı arandığını" yazdı.

Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı "İş ilanı" paylaşımıyla, TÜİK'teki görev değişikliği üzerinden iktidarı eleştirdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu bir iş ilanıdır! Part-time çalışacak TÜİK Başkanı aranıyor! Baştan söyleyelim, güvencesiz bir iş. İş garantisi yok, Saray ne zaman isterse çıkarır. Öyle aklına estiği gibi veri yayınlamak da yok, Saray ne derse o. Hatta istifa etmek de yok, görevden affını isteyebilir.

En güzel yanı diploma şartı da yok. İş ortamı gayet rahat. Hesap sormaya gelen olursa kurumun kapısını kilitlersin, olur biter. Çarşıya, pazara falan çıkmaya gerek yok; veriler zaten Saray'dan gelecek. Pergoleciyle arayı iyi tutun yeter. İletişim için Erdoğan'a DM atın."

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