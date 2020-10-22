CHP'den İmamoğlu'nun İstanbul için düzenlenen Koronavirüs toplantısına davet edilmemesine tepki

CHP Genel Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için düzenlenen toplantıya davet edilmemesine tepki gösterirken, "Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan akşam saatlerinde Covid-19 salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin olarak bir toplantı yapıldığını duyurdu. Bakan Koca, toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun katıldığını duyurdu. Söz konusu toplantıya İBB Başkanı İmamoğlu davet edilmezken, İmamoğlu toplantıyı Bakan Koca'nın tweet'inden öğrendi.

CHP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından İmamoğlu'nun davet edilmemesine tepki gösterildi:

"İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin %40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır.

Saray iktidarı, İstanbul'da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular'dan alamaz. Halkımızın sağlığından daha önemli bir şey yoktur... Kibirli saray yöneticileri ve bu yanlışla adını kirleten @drfahrettinkoca sağlığı siyasallaştırma yanlışından derhal dönmelidir.

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