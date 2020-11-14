CHP’den "fezleke" tepkisi: MHP, AKP’nin tetikçiliğini yapıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’dan oluşan oluşan komisyonun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma dökümlerini inceleyerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine hazırlanan fezleke siyasetin gündeminde.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP iktidarının muhalefeti bastırmaya çalıştığını söyleyerek, MHP’ye "ülke gerçeklerine dönme" çağrısı yaptı.



Özkoç, tepkisini şöyle dile getirdi: "MHP’nin, Genel Başkanımızın çeşitli demeçlerini inceleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması açıkça AKP iktidarının tetikçiliğini yapmaktır. MHP ülke gerçeklerine dönmelidir, vatandaşın sorunlarına derman olmalıdır. Muhalefeti sindirme girişiminde bulunanlar unutmasın ki ne Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne de diğer milletvekillerimiz gerçekleri söylemekten ve vatandaşın menfaatini savunmaktan vazgeçmeyecektir.”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de "Milletvekilleri ile ilgili binin üzerinde fezleke var. Genel Başkanımız çok ciddi bir muhalefet yapıyor, gerçekleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu sarayı korkutuyor. Yargının silah olarak kullanıldığı dönemdeyiz. Adalet bir söylem değil eylem biçimidir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hukuk reformu başlatacağız" sözlerini hatırlatan CHP'li Erkek, "Reformdan bahsediyorlar, gerçek anlamda reform istiyorsanız Anayasa değişikliği gerekir. HSK bu durumdayken, yargıç güvencesi Anayasa’da teminat altına alınmamışken, siz hangi reformdan bahsediyorsunuz? Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde reform olabilir mi? Lafla peynir gemisi yürümez. Saray iktidarının hukuk alanında reform yapması mümkün değil. Onun için bu fezlekelerin bizlere geri adım attıracağını düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar. Biz adalet mücadelemizi sürdürürüz. Bu tip mesnetsiz fezlekeler, haksız iddianameler, kumpas davaları, ağır ve haksız tutuklamalar yargıya güveni ortadan kaldırdı."

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