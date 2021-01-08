CHP'den Erdoğan'a 'Kaftancıoğlu' yanıtı: Ruhi sıkıntılı bir durum, yasal yollara başvurulacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi protestoları üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik “Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” sözlerine tepki gösterirken, "Ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyorum” dedi. Öztrak, Kaftancıoğlu'nun gerekli yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Öztrak, Eski AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından yaşananlara ilişkin açıklama yapan Erdoğan'ın “Ben öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır” sözlerine sert tepki gösterdi.

“Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, taşıdığı sorumluluğa bir bakıyorum” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

“Herhangi bir mahkeme kararı olmadan ağzına geleni söylemesi, bu şekilde ağır suçlamalarda bulunmasını gerçekten bir sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağırdır. Bu suçlamayla ilgili olarak İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli olması lazım, tedbirli olması lazım. Bu da o durumlardan biridir. Sorumluluk makamında oturanlar, 10 parmaklarında 10 kara, sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildir.”