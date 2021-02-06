CHP'den demokratikleşme programı: Anayasa değişecek; kayyım uygulamasına son verilecek, RTÜK baskı aracı olmaktan çıkarılacak

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yeni anayasa yapılacağını belirten Emre, YÖK, OHAL mevzuatlarının darbe hukukundan temizleneceğini söyledi. Kayyım uygulamasına son verileceğine vurgu yapan Emre çoklu baro sisteminin de olmayacağını kaydetti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk 'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre “Yapmak istediğimiz basit bir değişiklikten çok, kapsamlı ve bütüncül bir dizi demokratikleşme adımıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı E rdoğan 'ın 'yeni sivil anayasa' çıkışı sonrası siyasette yeniden alevlenen "cumhurbaşkanlığı rejimi mi yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem mi?" tartışması sürerken, CHP milletvekili Yunus Emre güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte yapılacak değişiklikleri sıraladı.

Anayasa değişecek

■ Tek adamlığa dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne son verilecek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi esas alan ve güçler ayrılığına dayalı yeni bir anayasa yapılacak.

■ Meclis güçlendirilecek. Hükümet Meclis'e karşı sorumlu olacak. Sözlü soru, gensoru gibi denetim imkanları Meclis'e geri verilecek.

■ Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulacak. TBMM adına denetim yapan Sayıştay, gerçek işlevine kavuşturulacak.

■ Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Meclis'in yasama yetkisini elinden almasına son verilecek.

■ Cumhurbaşkanının gerçekten tarafsız olması ve ulusun bütünlüğünü temsil etmesi sağlanacak.

■ Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu baştan yapılacak. Yüzde 10 seçim barajı kalkacak. Aday belirleme yöntemleri demokratikleştirilecek. Yurttaşların partiler yoluyla siyasete katılımı önündeki engeller kaldırılacak.

■ Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı siyasal baskılar tarafından etkilenmeyecek şekilde düzenlenecek.

■ Siyasetin finansmanı şeffaflaştırılacak. Siyasetçilerin yargı sopasıyla hizaya getirilmesini amaçlayan yargılamalar ortadan kaldırılacak.

Hakim güvencesi

■ Yargı bağımsızlığını güçlendirmek üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu yapısında değişikliğe gidilecek. Hakim güvencesi tam olarak sağlanacak.

■ Yargı ve bürokraside partizan atamalara son verilecek.

■ Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) koşullarında anayasa değişikliği

yapılması yasaklanacak.

■ Yolsuzlukla mücadele için bütün tedbirler alınacak. Kamu İhale Kanunu, uluslararası standartlara uygun hale getirilecek. Ulusal Vergi Konseyi kurulacak.

YÖK, OHAL mevzuatları temizlenecek

■ YÖK, OHAL, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunları başta olmak üzere tüm mevzuat darbe hukukundan temizlenecek.

■ Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi ve Lokavt Kanunları baştan sona değiştirilecek, örgütlenme özgürlüğü engelleri kaldırılacak.

Çoklu baro sistemine son verilecek

■ Üniversite özerkliği tam olarak sağlanacak. Rektörün siyasi iktidar tarafından belirlenmesine son verilecek, akademik özgürlükler garanti altına alınacak.

■ Çoklu baro uygulamasına son verilecek.

■ İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması için gerekli adımlar atılacak.

■ RTÜK'ün medya üzerinde bir denetim aracı olmasına son verilecek.

■ Basın ve ifade özgürlüğü alanındaki tüm kısıtlamalar kaldırılacaktır. Türkiye'de tek bir tutuklu gazeteci kalmayacak.

■ Medya kuruluşlarına mali baskılarla diz çöktürme uygulamasına son verilecek, girişim özgürlüğü ve hukuk güvenliği ekonomik alanda hâkim kılınacaktır. Kayyım uygulamasına son verilecek

■ Cumhurbaşkanına hakaret düzenlemenin muhalifleri susturma aracı olarak kullanılmasına son verilecek.

■ Kayyım uygulamasına son verilecek, seçimle gelen seçimle gidecek.

■ AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının önündeki tüm engeller kaldırılacak.