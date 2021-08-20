CHP'den Cumhurbaşkanlığı tercümanının Atatürk sansürü hakkında açıklama: Hâlâ bazı güdük beyinler, Atatürk’ü yok sayarak, onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında Ahmed'in, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözlerinin sansürlenmesiyle ilgili "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet, taşıyıcı kolonlarına vurulan onca darbeye rağmen, hala dimdik ayakta duruyor. Ama hâlâ bazı güdük beyinler, Atatürk’ü yok sayarak, görmezden gelerek, onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyorlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında Ahmed'in, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri sansürlenmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında Atatürk ile ilgili sözlerin sansürlenmesiyle ilgili "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet, taşıyıcı kolonlarına vurulan onca darbeye rağmen, hala dimdik ayakta duruyor. Ama hâlâ bazı güdük beyinler, Atatürk’ü yok sayarak, görmezden gelerek, onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle :

Bölgemizde son 10 yılda yaşananlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nasıl feraset sahibi büyük bir devlet adamı, Nasıl bir deha olduğunu, Cümle âleme bir kez daha gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, taşıyıcı kolonlarına vurulan onca darbeye rağmen, Hala dimdik ayakta duruyor. Ama hala bazı güdük beyinler, Atatürk’ü yok sayarak, görmezden gelerek, Onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyorlar.

En son, Etiyopya Başbakanı Türkiye’deydi. Başbakanın, “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk” sözlerine, Saray’ın tercümanı sansür uyguladı. Herhalde tercüman Erdoğan’ın tansiyonunu çıkarmak istemedi. Ne diyelim, Yel kayadan ne alır? Alsa alsa toz alır. Allah bunlara tez elden akıl, fikir versin."