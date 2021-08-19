Cumhurbaşkanlığı tercümanından Atatürk sansürü: Etiyopya Başbakanı'nın Atatürk'ü övdüğü sözler, çeviride yer almadı

Cumhurbaşkanlığı tercümanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ortak basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in konuşmasında geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini söylemedi.

Etiyopya Başkbakanı Ahmed ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen toplantıların ardından imza töreninde bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Etiyopya başbakanı Ahmet, konuşmasının bir kısmında, “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut dönüşümcü liderliğine kadar Türkiye’nin ulus inşasında örnek olduğunu ve her yönden istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Eş zamanlı tercüme yapan Cumhurbaşkanlığı tercümanı ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını söylemeyerek, "Son derece büyük reformist olan ve karizmatik liderinden bu yana, mevcut liderliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, son derece önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli her alanda büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter'dan Ahmed’in konuşmasını paylaşarak, "Terör örgütü Taliban'ı övmek serbest, Atatürk'ü övmek yasak. Erdoğan ile basın toplantısı yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Atatürk'ü övdü. Saray'ın çevirmeni o sözleri sansürledi" sözleriyle tepki gösterdi.