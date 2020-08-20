CHP'den 'Covid-19 Salgını ve Eğitim' raporu: Maske ve temizlik yetmez; 57 bin ek derslik, 34.2 milyar lira bütçe gerek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, hazırladığı “Covid-19 Salgını ve Eğitim” başlıklı raporunda, pandemi koşullarında öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretime devam edebilmesi için en az 57 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek bu konuda gerekirse TOKİ ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğine işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’li Karabıyık, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunduğu “Covid-19 Salgını ve Eğitim” başlıklı raporda, “Eğitim alanında kalıcı ve ciddi tedbirler alınmamıştır. Alınan tedbirler bazı okulların dezenfekte edilmesinden öteye gitmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, “Maske, mesafe ve temizlik üçlemesi ile eğitimin sorunlarının çözülemeyeceği görülmelidir. Bunların yanı sıra ek kaynak, derslik ve personel atamasının yapılmadığı sürece eğitim sorunlarının çözülmesi mümkün değildir” görüşünü dile getirdi.