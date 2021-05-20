CHP'den Bahçeli'ye Kürecik Üssü yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik Radar Üssü'nün, kurulduğu ilk günden beri İsrail’i korumayı amaçladığını söyledi. Yıllardır üssün kapatılması çağrısı yaptıklarını anımsatan Ağbaba, iktidara çağrıda bulunarak "Kudüs konusunda eğer çok samimiyseniz, ABD'nin İsrail'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanını derhal kapatırsınız. Kuru sözlerle, Filistin halkının yanında olduğunu söylemekle yol alamayız." dedi.

Bahçeli: Kürecik'i de İncirlik'i de kapatalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterirken, "Kudüs’e bir koruyucu güç planlanmıyorsa, o zaman tarihin sesine kulak verilmeli, Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. ABD bunun önünde engelse Kürecik'i de, İncirlik'i de boşaltalım gitsin" açıklaması yapmıştı.

Bu sözlere tepki gösteren Ağbaba, yıllardır 'Kürecik'in İsrail'i korumak için kullanıldığını' söylediklerini, konuyu defalarca meclis gündemine taşıdıklarını vurgularken, bazı siyasi partilerin ve siyasetçilerin Kürecik hakkında konuşmalarını ‘samimiyetsizlik’ olarak nitelendirdi.

Ağbaba, "10 yıl önce çıktığımız yolda bize destek vermeyenlerin bugün arka arkaya Kürecik’le ilgili konuşmaları, füze kalkanı bölgesinde açıklama yapmaları düşündürücü. Füze Kalkanı kurulurken güçlü bir toplumsal muhalefet gösterilmiş olsaydı belki bugün başka bir tabloyla karşı karşıya olabilirdik” dedi.

Ağbaba'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle dedi:

"AKP ve ortağına çağrı yapıyoruz: Samimiyseniz füze kalkanını kapatırsınız"

“Bugüne kadar 227 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail’in Gazze’de başlattığı vahşeti kınıyorum. Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen bu katliama gözlerini kapatan tüm ülkeler de en az İsrail kadar suçludur ve bu insanlık suçunun ortağıdır. Bir kez daha altını çizmek gerekir ki bizler emperyalizme ve işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız.

Kudüs'te gerçekleştirilen katliama en güzel cevabın, Malatya'dan verileceğine inanıyoruz. 2011 yılında Malatya Kürecik’te ABD tarafından NATO kılıfına bürünmüş bir kalkan kuruldu. Tek amacı İsrail’i korumak olan füze kalkanının kapatılması için bugüne kadar defalarca başvuru yapmamıza rağmen AKP olumlu bir cevap vermedi.

AKP’ye ve 10 yıl sonra aklına ‘Kürecik’ diye bir üs gelen ortağına çağrı yapıyoruz; Kudüs konusunda eğer çok samimiyseniz, ABD'nin İsrail'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanını derhal kapatırsınız. Kuru sözlerle, Filistin halkının yanında olduğunu söylemekle yol alamayız. Biz bu topraklarda İsrail Devleti'ni korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz"

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