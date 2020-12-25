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Politika

CHP'den Bahçeli'nin Akşener'e 'evine dön' çağrısına ilk yorum

25 Aralık 2020 17:29

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “evine dön” çağrısı hakkında, “Akşener, bu çağrıya büyük bir zarafetle yanıt verdi. Bunun üzerine bizim söz söylememiz doğru olmaz” yanıtını verdi.

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