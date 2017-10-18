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Politika

CHP delege seçimi istifalara neden oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 24 Eylül'de yapılan CHP delege seçimlerinde kaybeden listede yer alan ve oy veren partililer 'suistimal, haksızlık ve hukuksuzluk' yapıldığını iddia etti

18 Ekim 2017 19:43

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde 24 Eylül\'de yapılan CHP delege seçimlerinde kaybeden listede yer alan ve oy veren partililer \'suistimal, haksızlık ve hukuksuzluk\' yapıldığını iddia etti. Basın açıklaması yapan 12 partili, Yiğitler Mahallesi üyesi 75 kişinin CHP\'den istifa ettiğini, istifa dilekçelerinin Genel Başkanlığa gönderildiğini açıkladı.
İzmir\'de 45 günde bin 200 mahallede oy kullanan 146 bin CHP üyesi, 8 bin 165 delegeyi seçti. Seçimler tamamlansa da tartışmalar bitmedi. Buca Yiğitler Mahallesi\'nde yapılan ve 2 oy farkla bir listenin kazandığı seçim sürecindeki uygulamalar partiden istifalara yol açtı. Yiğitler Mahallesi\'ndeki delege seçimini kaybeden listede yer alan DİSK Emekli-Sen eski Buca Şube Başkanı Doğan Zengin ve beraberindeki 11 partili, Buca Şirinyer PTT önünde basın açıklaması yaptı. Zengin, \"24 Eylül\'de Yiğitler Mahallesi\'nde yapılan delege seçimlerinde il, ilçe yönetimi, belediye ve muhtar işbirliği ile suistimaller, haksızlıklar, hukuksuzluklar yapıldı. Sandıkta oy kullanan üyelerin hakları çeşitli kurgu ve engellenmelerle çiğnendi. Kamera kaydı olduğu gerekçesiyle gözetmenler içeri alınmadığı için tüzük suçu işlendi. Kamera kayıtları bizlere teslim edilmedi. Seçimin yapıldığı dükkan, bir hafta kapalı kaldı. Bu da oy kullanan seçmende güvenizlik yarattı\" dedi.
Gerçek parti emekçilerine sahip çıkılmadığını, çıkar ilişkileri üzerine kurulu bir örgütlenme gördüklerini ileri süren Zengin, il ve ilçe başkanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na itiraz dilekçeleri ulaştırdıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu\'nun gereğinin yapılacağını söylemesine karşın hiçbir adım atılmadığını ileri süren Zengin, \"Buca Yiğitler Mahallesi üyeleri olarak 75 kişi ile yaptığımız toplantı sonucu partide hak, hukuk ve adaletin olmadığı gerekçesiyle CHP\'den toplu istifaya karar verildi. Islak imzalı toplu istifa dilekçelerimizi PTT kanalıyla Kılıçdaroğlu ve örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl\'e göndedik\" diye konuştu. Zengin, dilekçelerini basın mensuplarına gösterdi.

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