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Politika

CHP dedikodusu yaparken yakalandılar

AK Parti heyetinin kendi aralarında yaptığı konuşma, mikrofonlara yakalandı...

18 Kasım 2010 02:00

T24 - AKP'li ile CHP heyetleri arasındaki bayramlaşmada mikrofon krizi yaşandı. CHP heyeti ayrıldıktan sonra AK Parti heyetinin kendi aralarında yaptığı konuşma, mikrofonlara yakalandı.


AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve Ak Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meral Kirişcioğlu’ndan oluşan heyetin konuşması mikrofona şöyle yansıdı.Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Özdalga: Ben bunları çok iyi tanırım. Kafaları böyle bunların. Bana dediler ki, aman bizi ne kadar eleştirirsen eleştir, ne söylersen söyle ama bu mesele medyaya yansımasın. 

Aksoy: Demek o zaman oruçlardı.

Özdalga: Bunlar zaten oruç bile tutmazlar, şimdi türban sorununu biz çözeriz diye ortaya çıkıyorlar. 

Aksoy: Evet yaa nereden nereye geldiler. Çık Meclis’te söyle nereden nereye geldiler diye.

Kirişçioğlu: Gazetede çıkmış zaten bu. Bu kadar halktan kopuk, milletten kopuk...

Aksoy: Değer yargılarıyla ilgili hiçbir gelişme yok. Sen bunu Meclis’e taşı. Meclis kürsüsünden denk geldiğinde dile getirsene. 

Kirişçioğlu: Marifet yaptıklarını düşünüyorlar.

Aksoy: Hişşt. Mikrofonlar var. Bana açık gibi geliyor.

Özdalga: Ne yapalım canım, biz olanı konuşuyoruz.

Bir dönem CHP’de MYK üyeliği de yapan Özdalga, konuşmanın başında daha önce CHP’lilerle arasında geçen oruç tutma ile ilgili bir olaya atıfla bulunuyor.

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