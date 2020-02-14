CHP'de CNN Türk boykotunu delen isimlere ihraç istemi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek'i CNN Türk boykotunu deldikleri için ihraç istemiyle disipline sevk etme kararı aldı. Mehmet Sevigen ise A Haber'e çıktığı için disipline sevk edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan ancak yeterli imzayı toplayamayan CHP'li Ümit Kocasakal, partisinin aldığı CNN Türk'ü boykot kararına uymadı. Kocasakal, Başak Şengül'ün programına katılarak boykotu delmişti.

Boykotu delen bir diğer isim de İrem Çiçek oldu. Çiçek, önceki akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. İrem Çiçek, boykotu delme kararını şu sözlerle duyurdu; "CHP'de bir görevim yok. Avukatlık mesleğime devam ediyorum. Boykottan haberim var. Daha önce olduğu gibi doğru bildiğimizi her mecrada anlatmaya devam."

Parti yönetimi bu gelişmeler sonrasında Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek'i, CNN Türk'ü boykot kararına uymadıkları için istemiyle disipline sevk etti.

A Haber'e çıkan Mehmet Sevigen de disipline sevk edildi

2019 ekim ayının sonlarına doğru Sabah'a konuşan ve geçtiğimiz günlerde A Haber'e çıkan Mehmet Sevigen de aynı taleple disipline sevk edilen bir diğer isim oldu.

Boykot kararı alınmıştı

3 Şubat'ta yapılan CHP MYK'sında alınan kararı Tuncay Özkan açıklamıştı. Özkan, CNN Türk'ün "Partiye ve partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle kanalın yayın ve programlarına katılınmaması kararı alındı. Yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak ve tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz." sözleriyle açıklamıştı.