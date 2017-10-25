CHP, bugün bir milletvekili daha kaybedecek

CHP'de Aytun Çıray'ın istifasının ardından Şafak Pavey’in milletvekilliğinden istifasına ilişkin oylama bugün yapılacak.
Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in milletvekilliğinden istifasına ilişkin oylama bugün TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleşecek.
AKP’nin de istifanın kabulü yönünde oy kullanması bekleniyor.
Pavey, eylül ayında istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. Oylamayla CHP’nin milletvekili sayısı 131'e düşecek.
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, önceki gün partisinden istifa ederek, Meral Akşener'in partisinde kurucular arasında yer alacağını doğrulamıştı.