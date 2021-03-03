CHP, Boğaziçi protestolarında öğrencilere yönelik hak ihlallerinin araştırılmasını istedi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP’li 6 milletvekili, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda "gözaltılar, tutuklamalar, polis şiddeti göz önüne alındığında yaşanan tüm hak ihlallerinin tespiti ile ilgili" alt komisyon kurulmasını önerdi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Servet Ünsal, Ali Haydar Hakverdi, Sevda Erdan Kılıç, İrfan Kaplan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na verdikleri önerge ile Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar sırasında öğrencilere yönelik yapılan hak ihlallerinin araştırılmasını istedi. Önergede, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonraki süreçte yaşanan olaylarda, AKP’nin kurumların temayüllerini değiştirdiği gündeme gelmiş ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu duruma direnirken, öğrencilere müdahale edilmiş, gaz, plastik mermi sıkılmış ve birçok insan haksız biçimde gözaltına alınırken haklarında henüz herhangi bir somut iddia olmadan da terörist ilan edilmişlerdir. Bu durum tümüyle hukuka aykırılık teşkil etmekte olup, Boğaziçili Öğrenciler demokratik haklarını kullanmakta ve demokratik geleneğe sahip çıkmaktadırlar.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından yaşanan gözaltılar, tutuklamalar, polis şiddeti göz önüne alındığında yaşanan tüm hak ihlallerinin tespiti ile ilgili tüm incelemelerin yapılarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kamuoyuna doğru bilgi verilmesi amacıyla ivedilikle bir Alt Komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz."