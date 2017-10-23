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Politika

CHP: Bizden Akşener'in partisine giden yok

"Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası"

23 Ekim 2017 19:17

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray başta olmak üzere bazı vekillerin Meral Akşener'in yeni kuracağı partiye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Tezcan, "Bizden giden kimse yok" dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Tezcan, “Bizden giden kimse yok. Ayrıca Aytun Bey ile bugün konuştum. Ben de kendisine sordum. 'Öyle bir şey yok', dedi. Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası. Hepsi şişirme” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın istifa ederek Meral Akşener’in kuracağı partiye geçeceği iddialarının ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği belirtilmişti. Çıray'ın parti genel merkezindeki görüşmenin ardından kamuoyuna bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.

Meral Akşener ise CHP'li bir vekille partiniz için görüştünüz mü sorusuna, ''Bizim CHP'den, AK Parti'den, MHP'den milletvekili transfer edip bir grup kurma amacımız yok. Ama bizlerle yol yürümek isteyen arkadaşlarımız kapımız açık'' yanıtını vermişti.

TIKLAYIN - Kulis: Akşener'in listesi genişliyor; Aytun Çıray CHP'den istifa edecek, Aylin Kotil kurucular kurulunda!..

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