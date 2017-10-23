Kulis: Akşener'in listesi genişliyor; Aytun Çıray CHP'den istifa edecek, Aylin Kotil kurucular kurulunda!..

Meral Akşener’in yeni partisinin adı ve amblemi 25 Ekim Çarşamba günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıklanacak. Bağımsız Milletvekilleri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan, eski vekil Koray Aydın’la yola devam eden Akşener’in yeni partisinde 60 kişilik Kurucular Kurulu’na yoğun ilgi nedeniyle 130’a kadar çıktığı belirtildi. CHP’nin eski İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in kızı Aylin Kotil, DSP’den eski Devlet Bakanı Aydın Tümen'in de Akşener'in partisine katıldığı iddia edildi.

Yeni partinin yönetim kademelerinde, MHP'den ayrılan milletvekillerinin yer alması bekleniyor. CHP kulislerinden gelen bilgili ortalığı hareketlendirdi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın partisinden istifa ederek Akşener’e katılacağına ilişkin bilgiler yayıldı. DYP iktidarında Devlet bakanlığı yapan Ayfer Yılmaz’ın da yeni partiye katıldığı belirtildi.

Akşener Meclis’te grup kuracak mı?

Akşener’in yeni partiyi kurduktan sonra TBMM’de grup kurup kurmayacağı merak ediliyor. Düzenlemelere göre, 20 milletvekili olan bir siyasi partinin Meclis’te grubu oluyor ve güruh odası gibi önemli haklar elde ediyor. Ancak kulislerde, Akşener’in grup kurma konusunda aceleci davranmayacağı ve öncelik maddesi olarak düşünmediği belirtiliyor. Bunun bir pazarlık gibi algılanabileceği bu yolun şimdilik kapanmasında etkili olduğu belirtilirken, parti içinde de bu konuda sıkıntı olduğu vurgulanıyor. Özellikle MHP’den gelecek isimlere karşı sıcak bakılmadığı ifade ediliyor.

Akşener’in, uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY) yapılacak, Seçim Yasalarında yapılacak düzenlemelerin ardından grup kurulması konusunu öne çekebileceği kaydedildi.

Öte yandan gazetecilerin Akşener'e CHP'li bir vekille partiniz için görüştünüz mü sorularına, ''Bizim CHP'den, AK Parti'den, MHP'den milletvekili transfer edip bir grup kurma amacımız yok'' dedi. ''Ama bizlerle yol yürümek isteyen arkadaşlarımız kapımız açık'' diye ekledi.

Akşener’in parti programında neler var?

25 Ekim günü açıklanacak partinin programında seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi ve seçimlerde oy güvenliği için parmak mührünün kullanılmasına yönelik önerilere dikkat çekiliyor. Cemaat ve tarikatlarla iltisaklı olanlara yasak getiriliyor.