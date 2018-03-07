CHP, bireysel silahlanmada yüzde 61'lik artış için Meclis araştırması istedi

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, yüzde 61’lik bir artışa dikkat çektiği bireysel silahlanma konusunda Meclis Araştırması istedi. Tümer, seçim bölgesi Adana’nın bireysel silahlanmada Türkiye’de ikinci, İstanbul’un ilk sırada yer aldığını söyledi.



2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanırken 3 bin 529 kişinin yaralandığını, 2 bin 187 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden CHP’li Tümer, “Bu sayılara bakıldığında 2017 yılındaki silahlı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla bakıldığında ise yaklaşık yüzde 61 artmıştır” dedi.



Silahlı şiddet, silahlı yaralama ve ölüm olaylarında İstanbul’dan sonra Adana’nın geldiğini ifade eden Tümer, “İstanbul’da aynı yıl 2045 ölüm, 316 yaralıya karşılık ikinci sırada yer alan Adana’da silahlı olaylarda 123 kişi ölmüş, 195 kişi de yaralanmıştır. Adana’daki 165 olaydaki bazı ölümler ne yazık ki küçük çocukların anne ya da babalarına ait silahı yanlışlıkla ateşlemesi sonucu gerçekleşmiştir” gerçeğine dikkat çekti.



Ruhsatlı ya da ruhsatsız silahlarla gerçekleşen ölüm olaylarının ailelerin hayatlarına ipotek koyarken internet üzerinden yapılan silah satışlarının da bir türlü önlenemediğine işaret eden Tümer, önergesini şu gerekçelere dayandırdı:



“İsteyenin dilediği gibi, istediği kadar silah temin edebildiği internet sitelerine de bir düzenleme getirilmemiştir. İçişleri Bakanlığı’nın usulsüz silah satışı yapılan 55 internet sitesine adlî ve idarî işlem yapıldığını belirtmesi dahi tek başına durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Adlî ve idarî para cezaları internet sitelerinin silah satışlarının önüne geçemediği bahse konu önergemiz hazırlanırken eriştiğimiz bazı sitelere yenilerinin eklendiği gözlemlenmiştir.

Son 3 yılın en yüksek oranı

2017 yılında yaşanan olayların yüzde 40,70’i her çeşit tüfekle, yüzde 35,37’si tabancayla, yüzde 20,58’i kesici aletlerle yaşanırken, yüzde 3,32’si beylik silah, yüzde 0,03’ü de dinamitle gerçekleşmiştir. Son 3 yılın en yüksek bireysel silahlanmasına sahne olan ülkemizde yeni yaşamların son bulmaması, aile içi bağların kuvvetlendirilmesi, şiddet olaylarına yenilerinin eklenmemesi ve Türkiye’nin eğitime olan inancıyla çağdaş, modern bir yapıya bürünmesi, bireysel silahlanmanın asgarî düzeye indirilmesi için Anayasa’nın 98. ve iç tüzüğümüzün 104 ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz