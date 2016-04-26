T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Bir kent roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır, sınır ötesi operasyon Türkiye'nin meşru hakkı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Kilis'e atılan roketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

26 Nisan 2016 05:33

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kilis’te can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütü IŞİD roketlerinin Türkiye’ye yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bir kent sürekli roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır. Angajmana gerek yok. Sen devletsin ve toprağın saldırı altında, gerekli önemli almalısın. Sınır ötesi operasyon dahil her türlü tedbiri almak da Türkiye’nin meşru hakkı” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’a konuşan Öztürk Yılmaz, şu sözleri söyledi: 

“Türkiye, bir terör örgütünün saldırısı altında. Ancak bunun adı konmamış. Bu, sadece IŞİD bölgesinden atılan Katyuşa roketi olarak görülüyor. Hükümetin bunu Türkiye’ye yönelik saldırı olarak gördüğünü açıklaması lazım. Olayın özü de bu. Bu net bir şekilde ortaya konunca tedbirlerin de süratli bir şekilde alınması gerekir. 

Bu Türkiye’nin güvenliğine yönelik dış kaynaklı bir saldırıdır ve bu saldırıyı IŞİD’in yaptığını anlıyoruz. Bir kent sürekli roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır. Angajmana gerek yok. Sen devletsin ve toprağın saldırı altında, gerekli önemli almalısın. Sınır ötesi operasyon dahil her türlü tedbiri almak da Türkiye’nin meşru hakkı. 100 bin insan sürekli başımıza bir havan düşer mi korkusu ile yaşayamaz.” 

ETİKETLER

kilisfüzeroketışidchpöztürk yılmazmusul konsolosu

İlgili Haberler

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Senin beslemelerin olduğu için mi Kilis'i vuran IŞİD'e gıkın çıkmıyor?

"AKP sapkın bir tarikata dönüştü; şeyhleri de cüppesiz Ahmet Hoca"

Cumhurbaşkanlığı: Kilis'e isabet eden roketatar mermileri yanlışlıkla geliyor olabilir, bilemiyoruz

18 Ocak'tan bu yana Kilis'e 45 roketatar mermisi isabet etti

Suriye sınırına askeri sevkiyat; 80 saniyede 40 roket atabilen füze bataryaları Kilis'te konuşlanacak

Araçların, Suriye sınırındaki konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24