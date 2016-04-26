CHP: Bir kent roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır, sınır ötesi operasyon Türkiye'nin meşru hakkı!

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kilis’te can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütü IŞİD roketlerinin Türkiye’ye yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bir kent sürekli roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır. Angajmana gerek yok. Sen devletsin ve toprağın saldırı altında, gerekli önemli almalısın. Sınır ötesi operasyon dahil her türlü tedbiri almak da Türkiye’nin meşru hakkı” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’a konuşan Öztürk Yılmaz, şu sözleri söyledi:

“Türkiye, bir terör örgütünün saldırısı altında. Ancak bunun adı konmamış. Bu, sadece IŞİD bölgesinden atılan Katyuşa roketi olarak görülüyor. Hükümetin bunu Türkiye’ye yönelik saldırı olarak gördüğünü açıklaması lazım. Olayın özü de bu. Bu net bir şekilde ortaya konunca tedbirlerin de süratli bir şekilde alınması gerekir.

Bu Türkiye’nin güvenliğine yönelik dış kaynaklı bir saldırıdır ve bu saldırıyı IŞİD’in yaptığını anlıyoruz. Bir kent sürekli roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır. Angajmana gerek yok. Sen devletsin ve toprağın saldırı altında, gerekli önemli almalısın. Sınır ötesi operasyon dahil her türlü tedbiri almak da Türkiye’nin meşru hakkı. 100 bin insan sürekli başımıza bir havan düşer mi korkusu ile yaşayamaz.”