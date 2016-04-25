Cumhurbaşkanlığı: Kilis'e isabet eden roketatar mermileri yanlışlıkla geliyor olabilir, bilemiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kilis'e isabet eden roketatar mermileriyle ilgili olarak, "Bunun bilinçli olarak yapıldığı, yapılmadığı konusunda bize ulaşan bir bilgi yok. Suriye tarafında kaotik bir savaş ortamı var. Bunun bir kısmı yanlışlıkla geliyor olabilir, bir kısmı kasıtlı atılmış olabilir, bilemiyoruz" dedi.

Kilis'e 18 Ocak'tan bu yana 45 roketatar mermisi isabet etti. Patlamalarda 17 kişi hayatını kaybederken 62 kişi de yaralandı.

"Son tahlilde karşımızda bizim de mücadele ettiğimiz bir terör örgütü var" diyen Kalın, "Biz mücadeleyi yoğunlaştırdıkça tabi ki DAİŞ ve benzeri terör örgütleri de Türkiye'ye karşı daha farklı eylemlere girişebilirler. Ama bu bizim mücadele azmimizi hiçbir zaman ortadan kaldırmayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Rusya-Türkiye ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan Kalın, yeni imkanların ortaya çıkmasını sağlayacak adımların atılmasına hazır olduklarını belirterek, "Bizim baştan beri bu sorunu diplomatik müzakere yoluyla çözelim, çağrısı devam ediyor. Bu teklifimiz hala bakidir. Zaman zaman Rus tarafından yapılan haksız, temelsiz, Türkiye'yi itham eden açıklamaları da tabi ki üzüntüyle takip ediyoruz. Her yapılan açıklamaya karşılık vermeyi gerekli görmüyoruz. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde bu sorunların çözümü için atılacak adımlar olursa Türkiye buna hazırdır. Tarım heyetinin Rusya'ya gidecek olması memnuniyet vericidir. Buna benzer alt orta düzeyde bir trafiğin olduğunu görüyoruz. Umarız bu trafik biraz daha artar. Zira Türk-Rus ilişkileri sadece bir hadiseye kurban edilecek kadar önemsiz ya da sınırlı bir ilişki değildir. Bir derinliği vardır. Maalesef 24 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen uçak hadisesinden beri Rus tarafının sürekli Türkiye'yi itham eden kara ve ucuz propaganda yollarına başvuran tavrı bu süreci şu ana kadar kilitledi. Engelledi. Umarız bundan sonra yeni imkanların ortaya çıkmasını sağlayacak adımlar atılır. Türkiye olarak biz buna hazırız" ifadelerini kullandı"

"Yanlışlıkla atılıyor olabilir"

Kilis'e isabet eden roketatar mermilerinin bilinçli olarak atılıp atılmadığı konusunda bize ulaşan bir bilgi yok. Suriye tarafında kaotik bir savaş ortamı var. Bunun bir kısmı yanlışlıkla geliyor olabilir, bir kısmı kasıtlı atılmış olabilir. Bilemiyoruz. Son tahlilde karşımızda bizim de mücadele ettiğimiz bir terör örgütü var. Biz mücadeleyi yoğunlaştırdıkça tabi ki DAİŞ ve benzeri terör örgütleri de Türkiye'ye karşı daha farklı eylemlere girişebilirler. Ama bu bizim mücadele azmimizi hiçbir zaman ortadan kaldırmayacaktır"