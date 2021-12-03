CHP, belediyelerinin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritası çıkarıyor

"Derin yoksullukla mücadele için önce belediyelerimizde, iktidara geldiğimizde de ülke genelinde doğru ve etkili politikalar geliştirmek için hazırlık yapıyoruz. Gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve yapılan araştırmaları bir araya getirerek belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritaları çıkaracağız. Çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başladık. Yoksulluk haritası çalışmaları için belediyelerimizde uzman ekipler kurduk, önemli bir yol katettik. Hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş ve cinsiyet dağılımı gibi verileri baz alarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladıktan sonra ilçe belediyelerimizle devam edeceğiz. En önemlisi, bu çalışmayı tamamladığımızda Türkiye’nin yoksulluk haritasını da çıkaracağız.