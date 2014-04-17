CHP: Bedeli ne olursa olsun 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, TBMM'de beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Çelebi, "Bedeli ne olursa olsun biz 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız" dedi.

Fırat Keskinkılıç’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Süleyman Çelebi 1 Mayıs'ta Taksim'in kapatılmasıyla ilgili uygulamayı eleştirerek, Türkiye'nin gerilimli bir süreci yaşadığını belirtti. Çelebi, "1 Mayıs işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü. Kölelik koşullarına karşı bir direnişin adıdır 1 Mayıs” dedi. Basın toplantısının ardından Çelebi ve beraberindeki milletvekilleri, gazetecileri yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi kırmızı karanfil dağıttı.

