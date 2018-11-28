T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Bartın Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, genel merkezin talimatıyla görevden alındı

28 Kasım 2018 00:40

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, genel merkezin talimatıyla görevden alındı.
CHP Genel Merkezi\'nden gönderilen, Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetiminin görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 kasım toplantısında karar verilmiştir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA CHP Bartın MerkezBaşkanıCHP Genel Merkezi MerkezBartınHacı GölbucaklıCHPMaddesininFıkrası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24