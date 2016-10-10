CHP, Anıtkabir'deki halı sahanın kaldırılması için 72 saat süre verdi

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Anıtkabir'in bahçesine yapılan halı sahanın kaldırılması için Genelkurmay Başkanlığı'na 72 saat süre verdi.

Haluk Pekşen “Bu süre içerisinde halı saha kaldırılmazsa, Türk halkı gereğini yapacaktır. Milyonlarca CHP’li ile o halı sahayı kaldıracağız” dedi. Pekşen, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı da istifaya davet etti. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Pekşen, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için, ‘'Kariyerin, göreve geliş biçimin, 15 Temmuzda yaşananlar ve TSK’nın durumu açık. Şaibelisin ve göreve yakışmıyorsun, istifa et” ifadesini kullandı.

Pekşen şunları söyledi:

“Anıtkabir'in saygınlığını suistimal edecek şekilde son dönemde yapılan çocuk parkı, halı saha kurulması kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlıklara yönelik olarak en üst düzeyde sorumlular hesap vermelidir. Ülkenin doğusunda vatan evlatları şehit olup can verirken, sizlerin Anıtkabir gibi tüm insanlığın büyük bir saygıyla korunmasına özen gösterilen bir yerde çocuk eğlence parkı, halı saha vs. gibi yaptıklarınızla, insanların manevi duygularının rencide edilmesine gösterdiğiniz duyarsızlık toplumun vicdanını sızlatmıştır.

İnancımız sarsıldı

"15 Temmuz isyanı gecesi olan biten her şey kamuoyunca büyük bir hassasiyetle değerlendirilmiş olup bizzat şahsınıza olan inancı tümüyle sarsmış ve ortadan kaldırmıştır. Kendi hukukunu koruyamayan bir Genelkurmay Başkanı, Türk halkının ne hukukunu ne de güvenliğini koruyamaz. İsyancılara karşı direnen ve demokrasi için canlarını ortaya koyan yurtseverlerin, askeri birlikleri önüne çöp ve hafriyat kamyonu gibi çeşitli araçların park ettirilmesi ile kahramanca mücadeleleri örselenmiş, haksız ve çirkin saldırılarla hak ettikleri özgürlük ellerinden çalınmıştır.

Kitap gönderdi

"Sayın Akar, sonuç olarak ne kendi hukukunuzu ne de ülkenin güvenliğini koruyabilecek liyakat, kariyer ve sadakatte olmadığınız anlaşılmıştır. Emekli olarak da TSK'ya katkı yapmanız mümkündür. Bunun için size, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zabit ve Kumandan ile Hasbihal' isimli kitabını gönderiyoruz. Okumanızı tavsiye ederiz.”