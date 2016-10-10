Anıtkabir’e halı saha mı yapıldı?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir yerleşkesi içine halı saha yapıldığını öne sürdü. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş iddiaya "Anıtkabir'e yönelik bu saygısızlığı hiçbir koşulda kabul etmeyecek, çocuk parkını söktüğümüz gibi, saygısızlığın simgesi olan halı sahayı da oradan kaldıracağız" ifadesiyle sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'e çocuk parkı yapılmış, gelen büyük tepkilerin ardından çocuk parkı vatandaşlar tarafından sökülmüştü. Genelkurmay Başkanlığı ise aldığı karar ile parkın tamamını kaldırmıştı.

Oda TV’de yer alan habere göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya Anıtkabir çevresinde incelemelerde bulundu. Bu incelemeler sırasında Fevzi Çakmak caddesinden görünen halı sahayı tespit ettiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Bu nasıl bir saygısızlık. Çocuk parkından sonra şimdide halı saha yapmışlar.Bu halı sahada oradan ya kalkacak ya kalkacak” dedi.

"Futbol oynanacak yer değil"

“Anıtkabir yerleşkesinin her bir metrekaresine yapılan her şey özenle yapılmak zorundadır. Orası askerin futbol oynayacağı yer değil. Anıtkabir Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı Anıtkabir’in nasıl bir yer olduğunun farkında mıdır?” diyen Candan şöyle devam etti:

“Çocuk parkı ile yaşanan süreçten anlaşılan Genel Kurmay Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığı ders çıkartmamış. Simgesel ve tarihsel bir mekan olan Anıtkabir’de asker futbol oynasın diye halı saha mı yapılır. Anıtkabir yerleşkesindeki bu densiz hareketler Türkiye halkının değerleriyle dalga geçmektir. Bu artık saygısızlığın dik alasıdır. Çocuk parkı nasıl kaldırıldıysa bu halı sahada öyle kalkacak. Anıtkabir ne bir oyun alanı ne de futbol sahasıdır.Damarımıza basmadan bu halı sahayı bir an evvel ya kaldırın, ya kaldırın.”

“Suç duyurusunda bulunacağız”

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya, ”Anıtkabir’in saygı ve anı mekanı olan niteliği ve değeri hiçbir absürt müdahaleye açık değildir. Anıtkabir, anı mekanıdır, saygı mekanıdır. İlgililerle görüştüğümüzde askerler futbol oynasın diye 1-2 ay dır başladı dedi.Bu ucubeyi de kaldıracaklar,başka yolu yok, suç duyurusunda bulunacağız.Artık çok oluyorlar ” dedi.

CHP'li Yarkadaş: Atamıza saygısızlığın daniskasını yapıyorlar!

CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş, Anıtkabir'e halı saha yapıldığı iddiasını sert bir dille kınadı. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Anıtkabir'i koruması gerekenler belliki bu mekanın anlamını da değerini de bilmiyorlar. Anıtkabir'e önce çocuk parkı, şimdi de halı saha yapan zihniyet değerlerimizi sulandırıyor, Atamıza saygısızlığın daniskasını yapıyor. Bu zihniyet Anıtkabir'i koruyacak bir anlayıştan yoksundur. Eğer Anıtkabir'i korumak kendilerine ağır geliyorsa, bıraksınlar biz koruyalım. Bunu yapabilecek gücümüz de inancımız da var. Anıtkabir'e yönelik bu saygısızlığı hiçbir koşulda kabul etmeyecek, çocuk parkını söktüğümüz gibi, saygısızlığın simgesi olan halı sahayı da oradan kaldıracak. Atamıza ve halkımıza yönelik bu saygısızlığa izin vermeyeceğiz."