CHP: AKP başkanlık sistemi önerisini geri çeksin

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyeleri Atilla Kart ve Rıza Türmen, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında AKP’nin 40 gündür komisyon çalışmalarını fiilen askıya aldığını söyledi. CHP’nin masadan kalkmayacağını söyleyen CHP’li vekiller, hükümetin uzlaşılan maddeler ile düşündüğü bazı maddeleri referanduma götürme niyetinde olduğuna dikkat çekti.

Türmen: 70 madde müzakere edildi

Kart ve Türmen tarafından yapılana çıklamada “Bu dayatmacı anlayış sebebiyle 40 günden bu yana tıkanmış durumdadır. Komisyon çalışmaları fiilen askıya alınmış durumdadır” dendi. CHP’li Rıza Türmen, anayasa için 20 bin görüş alındığını, toplumun yeni anayasa beklentisinde olduğunu vurguladı ve komisyonun 6 aylık dilimde 70 maddeyi müzakere ettiğini, üst komisyona gelmeyen 50 madde üzerinde de uzlaşma olduğunu söyledi.

Kart: AKP bu süreci dinamitliyor

“AKP, komisyon çalışmalarını dinamitliyor” diyen Kart’ın değerlendirmeleri şöyle: Komisyon çalışmalarını fiilen kısıtlayan AKP, bir taraftan da Sözcüleri vasıtasıyla “… bu iş Ocak’ta , en geç Şubat ayında bitmezse yeni arayışlara gireriz….” diyerek gerçek amacını ifade ediyor. Medya gücüyle , Devlet nüfuzuyla, bilgi kirliliği ve karartma yoluyla toplumu manüple ediyor. Gerçek oyun planını devreye sokuyor… 11 yıldan bu yana olağan üstü bir güç ve yetkiyle Türkiye’yi yöneten AKP; ehliyetsizliğini ve öngörüsüzlüğünü kamufle etmek ve gündemi değiştirmek amacıyla, bu kez “Başkancı Sistem” dayatmasıyla karşımıza gelmiştir. Bu sistem diktatörlüktür, dikta yapılanması kaçınılmazdır. "

Masadan kalkmayacağız

Kart ve Türmen, CHP olarak masadan kalkmayacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını kucaklayan, özgürlükçü, demokratik, birey odaklı bir Anayasa’yı yapmak istediklerini ifade etti.