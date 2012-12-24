T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP: AKP başkanlık sistemi önerisini geri çeksin

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, AKP'nin "başkanlık sistemi" önerisi ile komisyonu askıya aldığını söyledi

24 Aralık 2012 16:21

 

Hülya Karabağlı / Ankara 

 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyeleri Atilla Kart ve Rıza Türmen, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında AKP’nin 40 gündür komisyon çalışmalarını fiilen askıya aldığını söyledi.  CHP’nin masadan kalkmayacağını söyleyen CHP’li vekiller,  hükümetin uzlaşılan maddeler ile düşündüğü bazı maddeleri referanduma götürme niyetinde olduğuna dikkat çekti. 
 

Türmen: 70 madde müzakere edildi 

 
Kart ve Türmen tarafından yapılana çıklamada “Bu dayatmacı anlayış sebebiyle 40 günden bu yana tıkanmış durumdadır.  Komisyon  çalışmaları fiilen askıya alınmış durumdadır” dendi.   CHP’li Rıza Türmen, anayasa için 20 bin görüş alındığını, toplumun yeni anayasa beklentisinde olduğunu vurguladı ve  komisyonun 6 aylık dilimde 70 maddeyi müzakere ettiğini,  üst komisyona gelmeyen 50 madde üzerinde de  uzlaşma olduğunu söyledi.   

Kart:  AKP bu süreci dinamitliyor

 
“AKP, komisyon çalışmalarını dinamitliyor”  diyen Kart’ın değerlendirmeleri şöyle: Komisyon çalışmalarını fiilen kısıtlayan AKP, bir taraftan da Sözcüleri vasıtasıyla “… bu iş Ocak’ta , en geç Şubat ayında bitmezse yeni arayışlara gireriz….” diyerek gerçek amacını ifade ediyor. Medya gücüyle , Devlet nüfuzuyla,  bilgi kirliliği ve karartma yoluyla toplumu manüple ediyor. Gerçek oyun planını devreye sokuyor… 11 yıldan bu yana olağan üstü bir güç ve yetkiyle Türkiye’yi yöneten  AKP; ehliyetsizliğini ve öngörüsüzlüğünü kamufle etmek ve gündemi değiştirmek amacıyla, bu kez “Başkancı Sistem” dayatmasıyla karşımıza gelmiştir.  Bu sistem diktatörlüktür, dikta  yapılanması kaçınılmazdır. "
 

Masadan  kalkmayacağız

 
Kart ve  Türmen, CHP olarak masadan kalkmayacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını  kucaklayan, özgürlükçü, demokratik, birey odaklı bir Anayasa’yı yapmak istediklerini ifade etti.

ETİKETLER

Musa KartRıza TürmenCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24