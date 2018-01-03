CHP: AKP, 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ'den kopmadı; ne istedilerse vermeye devam!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın sorumluluğundaki Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan “AKP, 15 Temmuz’dan Sonra da FETÖ’den Kopamadı” kitapçığı çıkardı.

Kitapçıkda, AKP’nin 'FETÖ' ile mücadelesindeki 'tutarsızlık'lara yer verilirken, "Ne istedilerse vermeye devam!" denilerek, "15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden AKP hükümeti, diğer taraftan geçmişten beri adı FETÖ’yle anılan bir çok ismi önemli görevlerde tutmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi daha önce de "AKP İçin FETÖ'nün Miladı" ve "AKP - FETÖ Kardeşliği" çalışmalarını yayınlamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öney, konuya ilişkin olarak, "15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden AKP hükümeti, diğer taraftan geçmişten beri adı FETÖ’yle anılan bir çok ismi önemli görevlerde tutmaya devam ediyor. Yapılan atamalarda yine adları bir dönem FETÖ ile anılan kimi isimlerin oldukça kritik görevlere getirildiği de görülüyor. Buna karşın hayatları FETÖ ile mücadeleyle geçmiş kimi insanlar ise sırf muhalif kişiliklerinden dolayı FETÖ’cü yaftası vurularak gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyorlar" açıklamasında bulundu.

"Ne istedilerse vermeye devam!"

Hazırlanan kitapçıkta, "Ne istedilerse vermeye devam!" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden AKP hükümeti, diğer taraftan geçmişten beri adı FETÖ’yle anılan bir çok ismi önemli görevlerde tutmaya devam ediyor. Sadece bununla da kalınmıyor, yapılan atamalarda yine adları bir dönem FETÖ ile anılan kimi isimlerin oldukça kritik görevlere getirildiği de görülüyor. Buna karşın hayatları FETÖ ile mücadeleyle geçmiş kimi insanlar ise sırf muhalif kişiliklerinden dolayı FETÖ’cü yaftası vurularak gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyorlar."

Kitapçığın sonunda 15 Temmuz sonrasına dair cevap bekleyen sorular yayımlandı. Söz konusu sorular şöyle:

- Ahmet Şık, Kadri Gürsel, diğer Cumhuriyet Yazarları ve 2011 yılında yargıdaki FETÖ’cü örgütlenmeye tepki göstererek Yargıtay’daki görevinden istifa eden Celal Çelik gibi insanlar FETÖ’cülükle suçlanırken, geçmişte FETÖ bağlantıları net olan bazı insanlar neden korunup kollanmakta ve üstüne ödüllendirilmektedir?

- Yoksa AKP – FETÖ işbirliği şekil değiştirerek sürmekte midir?

- AKP, kurumsal olarak bugün FETÖ’ye karşı görünse de adı hala FETÖ ile anılan isimlerden faydalanmaya devam ederek ileride şartların değişmesi halinde FETÖ ile yeniden işbirliği için kapıyı aralık mı bırakmaktadır?

- İsrail ve Rusya ile olan ilişkilerde AKP’nin ve Erdoğan’ın yaptığı U dönüşlerini düşündüğümüzde Erdoğan, FETÖ konusunda ileride U dönüşü yapabilir mi?

- FETÖ ile mücadelede kriterler nedir? “Kandırıldım, bilmiyordum” demek yeterli midir?

- Bank Asya’ya para yatırmak ya da Zaman Gazetesi abonesi olmak kimi insanların KHK ile ihraç edilmesine hatta tutuklanmasına gerekçe olurken, yıllarca FETÖ ile ilişkide olan bazı insanlar için neden bu kriterler işletilmiyor?

- Korunup kollanan insanları diğerlerinden farklı kılan ne?

- Bir şekilde Erdoğan’a ulaşıp onu ikna etmeyi başaran ya da kendisinden fayda sağlanabileceği düşünülen FETÖ’cüler yargıdan ve yargılanmaktan muaf mı tutulmaktadır?

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi TARAFINDAN ÇIKARILAN “AKP, 15 Temmuz’dan Sonra da FETÖ’den Kopamadı” kitapçığı için tıklayın.