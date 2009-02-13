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Politika

CHP adayı kendini Castro ile savundu

Eski DYP, MHP ve BBP'li Vecdet Öz'ün CHP'den aday gösterilmesi tepkiye neden oldu. Öz de kendini Fidel Castro ile savundub

13 Şubat 2009 02:00

Bir dönem DYP, MHP ve BBP saflarında siyaset yapan Adli Tıp Enstitüsü doçentlerinden Vecdet Öz'ü, CHP Beylikdüzü'nde belediye başkan adayı yapınca CHP karıştı. Aralarında çarşaflı kadınların da olduğu bir grup Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne giderek adayın değiştirilmesini istedi. Bu amaçla döviz açtılar.


Tepkiyi bastırmak için Vecdet Öz, BBP'den 'Bağlantısı yoktur' yazısı alıp partililere gösterdi. Fakat Öz'ün bu planı Yargıtay Başsavcılığı'na çarptı. Başsavcılık Siyasi Partiler Sicil Bürosu 'BBP'de MYK asil üyeliği yapmıştır' diye belge çıkardı. Bu belge gazetelerde yayımlanınca bu sefer Öz, 1997 yılında Yıldırım Aktuna'yla Küba ziyareti sırasında Fidel Castro'yla çekilmiş fotoğrafını dağıttı.

Beylikdüzü CHP'den yaklaşık 500 kişi bugün Ankara'ya giderek Vecdet Öz'ün adaylıktan geri çekilmesini isteyecek.

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