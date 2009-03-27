CHP adayı Karayalçın'a 400 STK'dan destek

Yerel seçimler için sandık başına gitmeye son 3 gün kala Ankara'daki 400 sivil toplum örgütü, ortak bir basın açıklamasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın için halktan oy istedi. Açıklamada, “30 Mart sabahı ‘aydınlık bir Ankara’ya uyanmak istiyoruz” denildi.





Yerel Seçimlere 3 gün kala, 400 sivil toplum örgütü, yöre derneği, sendika ile yüzlerce sanatçı ve akademisyen bir araya gelerek, “30 Mart sabahı aydınlık bir Ankara’ya uyanmak isteyen herkesi, 29 Mart’ta Karayalçın’a oy vermeye” çağırdı.



“Ankara Danışma Meclisi Girişimi” adı altında bir araya gelen, aralarında Ankara CUMOK, ASMMM, Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi-Bektaşi Federasyonu, Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, TÜDEF, Ankara Manalar, Balıkçılar ve Fırıncılar Odası ile 20 farklı şehirden çeşitli yöre derneklerinin de olduğu toplam 400 sivil toplum örgütü ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Yönetime ortak olmak için



Girişim sözcüsü Necdet Saraç, sivil toplum örgütleri adına yaptığı açıklamada, “Ankara Kent Kurultayı” oluşturmak amacıyla bir araya gelerek, bugüne kadar çeşitli toplantılar gerçekleştiren yaklaşık 400 sivil toplum örgütünün, yerel seçimlere 3 gün kala “30 Mart sabahı ‘aydınlık bir Ankara’ya uyanmak istiyoruz” sloganıyla yeniden bir araya geldiğini söyledi.



Sivil Toplum Örgütleri olarak yönetime ortak olmak istediklerini anlatan Saraç, “İsteğimiz birlikte yönetimdir. Katılımcılık demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Bu nedenle toplumsal değişim ve gelişimde yer almak bizlerin en önemli hakkıdır. Çünkü bizler birlikte yaşamanın verdiği sorumlulukla Ankara’mızı geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.



30 Mart sabahı yeni bir Ankara



Cumhuriyetin Başkenti Ankara’yı yeniden kent kültürü ile buluşturmak, saydam, katılımcı ve güler yüzlü bir kent yaratmanın mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Saraç şunları kaydetti:



“Biz demokratik kitle örgütleri olarak, 29 Mart Pazar günü tercihimizi bu yönde yapıyor ve 30 Mart sabahı ile artık değişimin başlamasını istiyoruz. Çünkü ‘Ankara gibi bir kentin ortak akıldan yararlanmadan yönlendirilmesi olanaklı değildir. Ankara, yalnızca bir Büyükşehir Belediye Başkanına bırakılmayacak kadar büyüktür. 30 Mart sabahı yeni bir Ankara ile uyanmak isteyen herkesi saydam, katılımcı ve güler yüzlü bir kent için mutlaka sandığa gitmeye, bir önceki seçimde sandığa gitmeyenleri de sandığa gitmeleri için ikna etmeye ve 29 Mart günü Murat Karayalçın’a oy vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki bir oy bile Ankara’nın kaderini değiştirebilir.” (ANKA)





