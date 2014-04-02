CHP adayı İhsan Özkes: AKP, bizim yok edilmemiz pahasına karargahı olan Üsküdar’ı alacaktı

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes, "Üsküdar AKP’nin karargahıydı. Bizim yok edilmemiz pahasına da olsa Üsküdar’ın bize verilmemesi konusunda çabaların olacağını biz biliyorduk. Peki ne oldu? Üsküdar’da seçimi biz kazandık. Fakat kurulan kumpas, yapılan entrika, hile, desise ve oyunlarla biz şu anda seçimi kaybetme riskini taşıyoruz" ifadesini kullandı.

İhsan Özkes’in, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıya CHP Üsküdar İlçe Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve basın mensupları katıldı. Özkes, genel ve yerel seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu belirterek, seçimlerde halkın iradesini ortaya koyduğunu ve herkesin de halkın iradesine saygı duyacağını ifade etti.

Enver Alas’ın DHA’da yer alan haberine göre, seçim öncesinde adaylığının kesinleşmesinden sonra normal bir seçim süreci yaşanmadığını belirten Özkes, "Üsküdar’da bizim seçimleri alacağımızı hissedilince AKP’nin kimyası bozuldu. Bizim pankartlarımız kesildi, afişlerimiz yırtıldı. Adeta Üsküdar’da bizi yok etmek istercesine baskı ile karşılaştık .Çeşitli provokasyonlar oldu, ben ve örgütüm bu provokasyonlara gelmedik" diye konuştu

‘Bizim yok edilmemiz pahasına AKP, Üsküdar’ı alacaktı’

"Bizim seçimi alacağımız konusunda bir durum ortaya çıkınca Başbakan önce Bursa sonra Trabzon mitinglerinde beni hedef tahtasına oturttu" diyen Özkes konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Başbakanın Türkiye’de hiçbir ilçe belediye başkan adayıyla ilgili böyle bir tavrı yoktu. Niçin bunu yaptı? Çünkü burası AKP’nin kalesi, başbakanın karargahıydı. Dolayısıyla başbakan buranın kaybedilmemesi konusunda meşru, gayrimeşru her ne yapılırsa yapılsın ancak Üsküdar’da CHP, İhsan Özkes kazanmasın, şeklinde bir tavır sergiledi. Açık söylemek gerekirse hayatımızdan endişe ettik. Bizim yok edilmemiz pahasına da olsa Üsküdar’ın bize verilmemesi konusunda çabaların olacağını biz biliyorduk. Peki ne oldu? Üsküdar’da seçimi biz kazandık. Fakat kurulan kumpas, yapılan entrika, hile, desise ve oyunlarla biz şu anda seçimi kaybetme riskini taşıyoruz."

‘Seçimi iptal ettirmek için...’

Konuşmasında, "Türkiye’nin hiçbir ilinde yaşanmayan durum bir durum Üsküdar’da yaşandı" diyen Özkes, şöyle devam eti:

"Nedir bu durum? Ümraniye belediye meclis üyelerine ait seçim pusulaları Üsküdar sandıklarında kullanıldı. Bununla ilgili tutanaklarımız var. Bunu niye yaptılar diye düşündüğümüzde akla gelen şu oluyor; Bunlar bizim seçimi alacağımızı biliyorlardı. Seçimi almamız halinde seçimi iptal ettirmek için böyle bir yola başvurdular. Bu konuda bizim itirazımız var. Sadece bu konuda bile seçimin ya iptal edilmesi ya da en azından yeniden sayılması gerekir, dedik. Bazı sandıklarda büyükşehir belediye başkan adaylığı, ilçe belediye başkan adaylığı, belediye meclis üyeliği adaylığı ve muhtar adaylığı pusulaları aynı zarfa kondu. Üsküdar’da muhtar pusulalarının karıştığı bu zarfların bazı sandıklarda AKP’li seçmenlerin yoğun olduğu yerlerde geçerli, CHP’li seçmenlerin yoğun olduğunun bilindiği yerlerde geçersiz olduğu yönünde iddialar var. Halbuki bu konuda YSK’nın oyların geçersiz sayılmasına dair, kesin maddesi var. Üsküdar’da uygulanmayan bu hususla ilgili bile seçim ya tekrar yapılmalı ya da oylar yeniden sayılmalıdır."

Özkes, "Bugün AKP 7 bin oy farkla kazandığını iddia ediyor. Ancak geçersiz oy sayısı 15 bin 689...Bunun 3 bin 600’nün haksız yere geçersiz yere sayıldığını, yani bu oyun benim tarafıma geçtiğini düşünseniz geçersiz sayılanlarda bile seçimi benim almam mümkün" dedi.

‘Yüzlerce tutanakta karalama var’

Konuşmasında, yanında getirdiği sandık tutanaklarını basın mensuplarına gösteren Özkes, "2220 nolu sandığın tutanağında rakamların üzerinde karalama var. Bunun gibi yüzlerce tutanak üzerinde karalama var. Partilerin aldığı oylarda karalama olur mu arkadaşlar? Sonuç tutanaklarında karalama, tahrifat olan sandıkların en azından yeniden sayılmasını istedik. 1023 nolu tutanakta partilerin aldığı oylar var ancak belediye meclis üyelerinin aldığı oylar yok. 1042 nolu sandıkta CHP sıfır oy almış. CHP’nin üzerinde HDP var ve 134 oy almış. Muhtemelen bizim aldığımız oy HDP’ye geçti. Bu sandıkların yeniden sayılması lazım" diye konuştu.

Üsküdar’da 1’inci, 2’nci ve 3’üncü İlçe Seçim Kurullarına 9 maddede itirazda bulunduklarını kaydeden Özkes , şöyle konuştu;

"Dün gece 1. İlçe Seçim Kurulu bizim yaptığımız itirazı reddetti. 2’nci ve 3’üncü seçim kurulları da muhtemelen bugün kararlarını verecekler. 1’inci ilçe seçim kurulunun kararına şu sıralarda arkadaşlarımız İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunuyor. Bütün sandıklarda CHP’nin oylarının eksik yazıldığı durumu vardır. Onun için biz bu seçimin Üsküdar genelinde bu seçimin yeniden yapılmasına o mümkün değilse tüm sandıkların yeniden sayılmasına müracaatımız oldu. Yani biz kesinlikle hak etmediğimiz bir şeyi istemiyoruz ancak sandıkta kazandığımız bir seçimi de masada kaybetmek istemiyoruz. Burası Tayyip Erdoğan’ın oturduğu yer, AKP’nin kalesi olabilir. Ancak burası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir yerdir. Bu ülkede zerre kadar hak, hukuk ve adalet varsa bunun tecelli etmesini bekliyoruz."

‘Örgütüme teşekkür ediyorum’

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkes, bir gazetecinin "Yalnız bırakıldığınızdan şikayet ettiniz. Gürsel Tekin’de “seçim zamanında yalnız bırakıldığı doğrudur” dedi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Örgütümüz yüksek oranda özellikle son haftalarda canla başla çalıştı. Biz bu neticeyi alabildiysek önce Allah’ımın izni sonra örgütümün desteğiyle olmuştur. Örgütümüz gece gündüz demeden çalışmışlardır. Bizim buradaki tek şeyimiz. 1’inci ve 3’üncü ilçe seçim kurullarında gecenin 12’si ile 3’ü ve 4’ü arasında bir zafiyetimiz oldu. Bunun örgütle alakası yok, orada tutanak tutacak, hukuksuzluklara direnecek yetkili kişilerin eksikliği nedeniyle bir zafiyetimiz oldu. Seçimi kazanalım ya da kaybedelim şu başarıda örgütümüzün büyük bir desteği vardır. Burada başta ilçe başkanımız olmak üzere örgütümüze teşekkür ediyorum. "

‘Mücadelemiz hukukla devam edecektir’

Üsküdar’da kullanılan oyların tutulduğu Cumhuriyet Lisesi ve 50. Yıl Voleybol Salonu önünde bekleyenlere de teşekkür eden Özkes, "Bundan sonra yapılacak iş tamamen hukukidir. Duyarlılıklarınıza ve desteğinize teşekkür ediyorum. Sizin burada bulunmanızla elde edeceğimiz herhangi bir katkı yoktur. Mücadelemiz hukukla devam edecektir" dedi.