CHP'nin Üsküdar adayından partisine 'işbirlikçiler' tepkisi

CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı eski müftü İhsan Özkes, itirazının ret kararında CHP'li üyenin de imzasının olmasına isyan etti. Özkes, Twitter’da paylaştığı mesajda “Beni AKP yıkamadı ve yıkamazdı ama gafiller ve işbirlikçilerle..." dedi.

30 Mart seçimlerinde İstanbul Üsküdar ilçesinde başkanlık yarışı CHP ve AKP arasında başabaş geçti. İlk sayım sonuçlarına göre ise AKP sadece 8 bin bin oy farkla başkanlığı aldı. Oy oranları ise yüzde 45.74 AKP, yüzde 43.34 CHP oldu. Usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. CHP, Üsküdar'daki üç seçim kuruluna da ayrı ayrı itirazlarda bulundu. 1. İlçe Seçim Kurulu yaptığımız itirazı reddetti. Ret kararında CHP'li üyenin de imzasının olması CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı İhsan Özkes'i isyan ettirdi.

Twitter'da da isyan etti

Özkes, Twitter'da da partisinin kendisini yalnız bırakmasından dolayı rahatsızlığını ifade etti.

Özkes'in Twitter hesabından paylaştığı mesajları şöyle:

"Üsküdar 1. İlçe Seçim Kuruluna yaptığım itirazı diğer üyelerle birlikte CHP'li üye de reddederek imzalamış."

"Sandıkta kazandığım seçimi masada kaybediyoruz. Feryadım birilerini rahatsız ediyor."

"Beni AKP yıkamadı ve yıkamazdı ama gafiller ve işbirlikçilerle..."