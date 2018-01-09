CHP 77 ilde kongreyi tamamladı, gözler İstanbul'a çevrildi

CHP’de 81 ilin 77’sinde kongre süreci sona erdi ve örgüt yöneticileri belirlendi. İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Kayseri il kongreleri kavgalı geçerken; Denizli’de 23. Dönem Milletvekili Ali Rıza Ertemur, İzmir’de ise Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel il başkanı oldu. Tunceli’de ise mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Şükrü Kılıç yarıştı. Kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmaması ve salonda çelenk olmaması nedeniyle gerginlik yaşanan kongrede, Kılıç 42 oyla il başkanı seçildi. Ankara kongresinde ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği isim olan Adnan Keskin yeniden il başkanı seçildi.
CHP’de, İstanbul, Mersin, Konya kongreleri daha yapılmazken; Adıyaman’daki kongre ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. 13 Ocak’ta gerçekleştirilecek İstanbul İl Kongresi için, CHP merkezinin kimi işaret edeceği ise netleşmedi.
CHP, 36. Olağan Kurultay’ını Ankara’da 3-4 Şubat'ta gerçekleştirecek. İki gün sürecek Kurultay’ın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilecek. Kurultayda kıyasıya yarışın en yetkili organ olan Parti Meclisi'nde (PM) yaşanması bekleniyor.
CHP’yi seçime taşıyacak 77 il başkanı şöyle:
- BİNGÖL: AHMET BAZANCİR
- BİTLİS: METİN GÜZELKAYA
- ÇANKIRI: İLHAN TEKİN
- DİYARBAKIR: MEHMET SAYIN
- BATMAN: HÜSEYİN YAŞAR
- IĞDIR: İLHAN ZOR
- ŞIRNAK: MEHMET UĞUR
- HAKKARİ: AYTEKİN KARAHANLI
- GAZİANTEP: HAYRİ SUCU
- AĞRI: İBRAHİM ASLAN
- SİİRT: NEVAF BİLEK
- KARAMAN: İSMAİL ATAKAN ÜNVER
- KIRIKKALE: AHMET ÖNAL
- MARDİN: MAHMUT DUYAN
- MUŞ: İSMAİL ADANUR
- ARTVİN: AHMET BİBER
- MALATYA: ENVER KİRAZ
- SİVAS: ULAŞ KARASU
- ERZURUM: TACETTİN KIZILOĞLU
- ESKİŞEHİR: SİNAN ÖZKAR
- GÜMÜŞHANE: BEDRİ AĞAÇ
- KARABÜK: ABDULLAH ÇAKIR
- KİLİS: MEHMET AKİF PERKER
- MANİSA: MUSA SEMİH BALABAN
- MUĞLA:MÜRSEL ALBAN
- OSMANİYE: NEDİM ÜNLÜ
- RİZE: MESUT RAKICI
- VAN: MEHMET KURUKCU
- KAHRAMANMARAŞ: ESAT ŞENGÜL
- KARS: MUSTAFA ARAS
- ADANA: AYHAN BARUT
- ARDAHAN: YALÇIN TAŞTAN
- BAYBURT: İBRAHİM KALDIRIMOĞLU
- BİLECİK :MEHMET METİN YAŞAR
- BURDUR: OSMAN GÖK
- DENİZLİ: ALİ RIZA ERTEMÜR
- DÜZCE: ZEKERİYA TOZAN
- ERZİNCAN: AYHAN DOĞAN
- GİRESUN: NECATİ TIĞLI
- NEVŞEHİR: KAMİL GÜLMEZ
- NİĞDE: ERHAN ADEM
- ORDU: ATİLLA ŞAHİN
- SAKARYA: ERDOĞAN ISIR
- ŞANLIURFA: AZİZ AYDINLIK
- UŞAK: NADİ SANCAR
- YALOVA: ERTAN ŞENER
- ANKARA: ADNAN KESKİN
- BOLU: HÜSEYİN KAZIM KARSU
- ÇORUM: ALİ RIZA SULUDERE
- EDİRNE: FEVZİ PEKCANLI
- ELAZIĞ: ZEKİ KAPLAN
- ISPARTA:AHMET KÜRKÇÜ
- KASTAMONU:HASAN BALTACI
- KÜTAHYA: ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
- TUNCELİ: ŞÜKRÜ KILIÇ
- ZONGULDAK: UMUT BAŞOĞLU
- AFYONKARAHİSAR: KEMAL DEMİRKIRAN
- AKSARAY: RAMAZAN KOÇAK
- AMASYA: REŞAT KARAGÖZ
- ANTALYA: AHMET KUMBUL
- AYDIN: ALİ ÇANKIR
- BALIKESİR: SERKAN SARI
- BARTIN: HATİCE İLKNUR ERKAN
- BURSA: HÜSEYİN AKKUŞ
- ÇANAKKALE: İSMET GÜNEŞHAN
- HATAY: SERVET MULLAOĞLU
- İZMİR: DENİZ YÜCEL
- KAYSERİ:ÜMİT ÖZER
- KIRKLARELİ:TAYFUN OKAN ÇOBANCIK
- KIRŞEHİR:YILMAZ ZENGİN
- KOCAELİ:CENGİZ SARIBAY
- SAMSUN:TUFAN AKÇAGÖZ
- SİNOP:BARIŞ AYHAN
- TEKİRDAĞ:RECEP ÖKTEM
- TOKAT:FERAMUZ ŞAHİN
- TRABZON:GÜZİDE UZUN
- YOZGAT:ABDULLAH YAŞAR