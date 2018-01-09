CHP 77 ilde kongreyi tamamladı, gözler İstanbul'a çevrildi

CHP’de 81 ilin 77’sinde kongre süreci sona erdi ve örgüt yöneticileri belirlendi. İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Kayseri il kongreleri kavgalı geçerken; Denizli’de 23. Dönem Milletvekili Ali Rıza Ertemur, İzmir’de ise Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel il başkanı oldu. Tunceli’de ise mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Şükrü Kılıç yarıştı. Kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmaması ve salonda çelenk olmaması nedeniyle gerginlik yaşanan kongrede, Kılıç 42 oyla il başkanı seçildi. Ankara kongresinde ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği isim olan Adnan Keskin yeniden il başkanı seçildi.

CHP’de, İstanbul, Mersin, Konya kongreleri daha yapılmazken; Adıyaman’daki kongre ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. 13 Ocak’ta gerçekleştirilecek İstanbul İl Kongresi için, CHP merkezinin kimi işaret edeceği ise netleşmedi.

CHP, 36. Olağan Kurultay’ını Ankara’da 3-4 Şubat'ta gerçekleştirecek. İki gün sürecek Kurultay’ın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilecek. Kurultayda kıyasıya yarışın en yetkili organ olan Parti Meclisi'nde (PM) yaşanması bekleniyor.

CHP’yi seçime taşıyacak 77 il başkanı şöyle: